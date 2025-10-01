明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

國慶招待會 習：支持港澳更好發展經濟

【明報專訊】慶祝中華人民共和國成立76周年招待會昨晚在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平發表講話時強調，新征程上，「我們要堅定不移貫徹『一國兩制』方針，支持港澳更好融入國家發展大局，更好發展經濟、改善民生」；要深化兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

「回望歷史，中華民族從瀕臨危亡走向偉大復興，一路篳路藍縷、充滿艱辛，也一路豪情滿懷、凱歌高奏。」習近平表示，前不久「我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，極大振奮了民族精神、激發了愛國熱情、凝聚了奮鬥力量」。

習近平說，今年以來，面對複雜形勢，黨和國家各項事業取得新進展新成效。10月將召開二十屆四中全會，研究制定「十五五」規劃建議，「我們要緊緊圍繞新時代新征程黨的中心任務，把『十五五』發展的目標任務和戰略舉措規劃好實施好，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展」。昨日的招待會講話比以往精簡，習近平在提及港澳部分，亦省略「港人治港」、「澳人治澳」等表述。

招待會由國務院總理李強主持，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人，以及中外人士約800人出席。

烈士紀念日 領導人敬獻花籃

昨日上午，烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式在北京天安門廣場舉行。方陣前，以中共中央，全國人大常委會，國務院，全國政協，中央軍委，各民主黨派、全國工商聯和無黨派愛國人士，各人民團體和各界群眾，老戰士、老同志和烈士親屬，中國少年先鋒隊名義敬獻的9個大型花籃一字排開，花籃紅色緞帶上書寫「人民英雄永垂不朽」。

習近平等黨和國家領導人出席儀式，向人民英雄敬獻花籃，登上紀念碑基座緩步繞行，瞻仰人民英雄紀念碑。

相關字詞﹕新中國 國慶招待會 烈士紀念日 國慶

上 / 下一篇新聞