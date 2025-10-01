國慶招待會 習：支持港澳更好發展經濟

「回望歷史，中華民族從瀕臨危亡走向偉大復興，一路篳路藍縷、充滿艱辛，也一路豪情滿懷、凱歌高奏。」習近平表示，前不久「我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，極大振奮了民族精神、激發了愛國熱情、凝聚了奮鬥力量」。

習近平說，今年以來，面對複雜形勢，黨和國家各項事業取得新進展新成效。10月將召開二十屆四中全會，研究制定「十五五」規劃建議，「我們要緊緊圍繞新時代新征程黨的中心任務，把『十五五』發展的目標任務和戰略舉措規劃好實施好，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展」。昨日的招待會講話比以往精簡，習近平在提及港澳部分，亦省略「港人治港」、「澳人治澳」等表述。

招待會由國務院總理李強主持，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人，以及中外人士約800人出席。

烈士紀念日 領導人敬獻花籃

昨日上午，烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式在北京天安門廣場舉行。方陣前，以中共中央，全國人大常委會，國務院，全國政協，中央軍委，各民主黨派、全國工商聯和無黨派愛國人士，各人民團體和各界群眾，老戰士、老同志和烈士親屬，中國少年先鋒隊名義敬獻的9個大型花籃一字排開，花籃紅色緞帶上書寫「人民英雄永垂不朽」。

習近平等黨和國家領導人出席儀式，向人民英雄敬獻花籃，登上紀念碑基座緩步繞行，瞻仰人民英雄紀念碑。