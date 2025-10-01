華盛頓智庫：導彈威懾台「反抗徒勞」 美「不能干預」

可威脅美軍關島日本基地

華盛頓研究機構國防重點的高級研究員珍妮佛‧卡瓦納對《紐約時報》說：「我認為，對中國來說，擁有壓倒性數量的導彈也是意在發出一個政治信號，對台灣來說，這個信號是『反抗是徒勞的』，對美國來說是不能干預。」一旦開戰，解放軍導彈不僅將摧毁台灣的防禦系統，也對美國在關島和日本的基地構成威脅，還會讓美國派去支援台灣的海軍艦艇成為打擊目標。

美國近期相繼在菲律賓、日本部署「堤豐」中程導彈系統，可發射「戰斧」巡航導彈射程遠及中國，引起中方警惕和不滿。此外，美軍近日除了在韓國面向黃海的全羅北道的群山空軍基地部署MQ9「死神」無人機，還將一套有「美國鐵穹」之稱的IFPC防空系統進駐韓國，是該型先進武器首次實戰部署海外基地。

華專家：示美西太打不贏中國

內地不具名國際問題專家認為，中國已經認識到，和美國交往必須用實力說話，九三閱兵就是展示威懾力，從美方反應「見到效果」。該專家指出，中國軍力展示讓美知道在西太平洋無法打贏，未來美國軍隊有可能撤離西太平洋。