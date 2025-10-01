明報新聞網
中國

中國要聞

華東南擴導彈基地 紐時：劍指美台 美國防部料火箭軍擁500枚「關島快遞」東風26

【明報專訊】美國國防部最新估計，中國火箭軍過去4年增加近50%武器儲備，導彈數量達到約3500枚。《紐約時報》周一援引衛星圖像和專家報道，解放軍在東南地區擴建導彈基地，火箭軍61基地旗下駐紮安徽省池州市的611旅的面積近年擴大了一倍，駐紮江西省贛州市的616旅亦已建造新基地，分別部署「關島快遞」東風26、東風17等先進導彈，「威懾台灣，對抗美國影響力」。

射程5000公里 覆蓋第二島鏈

對比2022年和2025年衛星圖像，顯示611旅建在丘陵、水塘的基地面積擴大一倍。「這是一個龐大設施，一個基本上能進行各種作戰演習的功能齊全的訓練設施。」研究機構CNA的研究員德克爾‧埃弗萊斯查看611旅基地衛星圖像後對《紐約時報》說。

擴建後的611旅基地以近40個導彈發射台為主，在塔夫茨大學研究中國核力量和導彈力量的教授戴維‧C‧洛根表示，這種密集度不尋常，因為發射台通常分散在遠離基地的地方，以免被發現。

國家主席習近平去年10月曾視察611旅，央視當時播放習近平觀看模擬發射畫面，現場還展示20輛東風26導彈發射車。東風26中遠程彈道導彈外號「關島快遞」，其5000公里的射程覆蓋第二島鏈，包括關島美軍基地。美國國防部估計火箭軍擁有約500枚東風26導彈。

另一支火箭軍部隊616旅的基地規模也清理和平整農田，用18個月建成一個新基地。埃弗萊斯和其他專家稱，616旅正在為部署東風17導彈做準備。東風17是中短程彈道導彈「核常兼備」，飛行速度可達6至10倍音速，射程約2000公里左右，並能機動躲避防禦，具備超強突防能力，誤差僅10米。

美軍高層警告太平洋優勢快速流失

最近的幾項研究發現，美國的亞洲空軍基地很容易受中國導彈的打擊。其中一項研究形容「我們看到的數量如此巨大，很難想像有什麼防禦能不被它們衝垮」。

《華盛頓郵報》周一亦引述官員表示，美軍高層對特朗普政府即將公布的國防戰略提出嚴重疑慮，認為過度強調本土威脅而忽視中國持續快速的「軍事擴張」，軍職高層已警告美國在太平洋優勢正快速流失。消息人士指出，新版國防戰略雖仍有相當篇幅聚焦中國，但主要集中在「武力犯台」的威脅。《華爾街日報》報道，美國國防部最近要求武器供應商增加導彈產量3倍，原因目前裝備不足應付未來潛在發生的美中戰爭。

中方未公開回應美國媒體的報道。中國國防部一向強調，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，發展軍力完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。國防部發言人張曉剛9月25日回應九三閱兵展示戰略導彈的意圖時表示，中國的核武器完全是為了防禦和自衛，維護國家戰略安全，維護世界和平與穩定。

