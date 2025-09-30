四中全會10．20開 十五五規劃強化黨全面領導

會議強調，「十五五」時期（2026至2030年）經濟社會發展必須堅持黨的全面領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，把黨的領導貫穿經濟社會發展各方面全過程；堅持人民至上，尊重人民主體地位，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民；堅持高質量發展，以新發展理念引領發展，因地制宜發展新質生產力，推動經濟持續健康發展和社會全面進步；堅持全面深化改革，擴大高水平開放，持續增強發展動力和社會活力；堅持有效市場和有為政府結合，充分發揮市場在資源配置的決定作用，更好發揮政府作用；堅持統籌發展和安全，強化底線思維，有效防範化解各類風險，以新安全格局保障新發展格局。

黨的領導貫穿「各方面全過程」

按慣例，以上6個「堅持」將出現在《十五五規劃綱要》指導方針內全國必須遵循的原則。對比2020年同類議程的政治局會議，昨有關「黨的領導」着墨更多，提出要貫穿「各方面全過程」；在市場方面重申要發揮政府作用；並首次指出要以「新安全格局」保障「新發展格局」。

至於下月連開4天的四中全會，除了審議十五五規劃建議稿，一些高層將領的處分決定也將落實，包括已被免去中央軍委委員的前中央軍委政工部主任苗華，以及已被罷免全國人大代表的前武警司令王春寧、前軍委後勤保障部長張林等。

政治局昨下午還集體學習「系統推進我國宗教中國化」，習近平強調，激發宗教界主動作為、自我變革，對推進「我國宗教中國化」至關重要；要支持引導宗教界在教義教規、管理制度、禮儀習俗、行為規範等方面體現中國特色、適應時代要求，提高自我教育、自我管理、自我約束水平。