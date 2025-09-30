明報新聞網
「中國版英偉達」IPO過會 黃仁勳：美領先數納秒

【明報專訊】摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司近日表示，該公司的IPO（首次公開募股）申請已通過上交所科創板上市委會議審議。摩爾線程被認為是「中國版英偉達」，此事被市場視為科創板提升審核質效、強化科技創新支持力度的鮮明信號。美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳表示，中國在晶片製造領域僅落後美國「幾納秒」。

88天通過 上交所科創板罕見

《每日經濟新聞》報道摩爾線程的IPO申請上周五（26日）已通過上交所科創板上市委會議審議。此前，科創板IPO從受理到「過會」（向證監會提出IPO申請獲得通過）通常需3到6個月，摩爾線程卻僅耗時88天。此次IPO，摩爾線程擬募資80億元人民幣，投向多款新一代自主可控人工智能（AI）晶片研發項目。

另邊廂，黃仁勳在上周四上架的網台節目「Bg2 Pod」專訪，談到美中科技競爭問題。他表示，中國擁有廣大人才，且科技研發幾乎毫無政府控管，因此中國的AI競爭力遠超外界想像。關於AI晶片，黃稱有人認為中國落後美國好幾年，但他認為中國只落後美國「幾納秒」（China is "nanoseconds behind" the US），美國必須奮起競爭。納秒（nanosecond）為十億分之一秒。

黃仁勳強調，阻止Nvidia出售晶片給中國，並不能阻止中國取得高科技，反而造成反效果。

