吸台晶片業 美提生產「五五分」 台政府稱續磋商 藍營批削「矽盾」損安全

被指割台命脈 美商務部長稱為保台

盧特尼克於美東時間上周六（27日）接受美國新聞頻道NewsNation專訪，他表示持續對台灣游說晶片製造「五五分」的構想。盧特尼克質疑，若台灣掌握全球產量95%晶片，美國要怎麼取得這些晶片來保護台灣？美國必須減少依賴台灣晶片。

綜合中央社、《聯合報》報道，對盧特尼克的說法，台經貿辦昨僅回應，這是美方說法，不予評論，會審慎以對。台經濟部當天指出，對美諮商談判由台行政院統籌，談判仍正持續推進；經濟部將持續配合行政院，與產業界保持密切聯繫，密切注意此案動向。

美國目前對台徵收關稅稅率為20%。據台媒報道，台行政院副院長鄭麗君、經貿談判代表楊珍妮日前低調赴美展開第五輪實體磋商，預料將對赴美投資模式有所着墨。

台再派員磋商 料涉赴美投資模式

就美台晶片製造「五五分」的說法，國民黨籍立委、國民黨立法院黨團副書記長許宇甄昨透過新聞稿表示，這不是合作，而是強制分割台灣命脈產業。

許認為，台灣半導體產業獲稱「矽盾」，正因其集中優勢與不可取代，讓國際社會有理由維持台海和平；一旦台積電最先進製程的產能被美方強迫分割，「矽盾」效力將被削弱，台灣安全籌碼將化為烏有。許宇甄批評如此賣台內容，台灣政府顯然心知肚明，「面對門口外的野蠻人，政府不敢吭聲，不敢告訴人民」，她質問當局「到底要犧牲什麼」。

同為國民黨籍立委的黃健豪指出，美國已預告台灣即將面臨危機，台灣政府應思考如何在衝突前線降低風險，而非幻想自己是棋手。黃表示，美國要分散風險是明顯事實，從區域安全角度，白宮已預告台灣即將面臨危機，要轉移重要資產及技術。

陸曾轟美掏空台灣 民進黨「幫兇」

大陸暫未就有關晶片議題發表意見。上月中旬，就台積電在美國設廠投產一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾批評「如果說美國是掏空台灣產業的始作俑者，那麼民進黨當局就是最大的幫兇」。

朱鳳蓮稱，民進黨當局在關稅談判上「未談先跪」、「打左臉送右臉」，對談判過程諱莫如深，甚至對民眾一騙再騙；在產業上對美國予取予求，主動奉送台積電，任其榨乾台灣優勢產業價值，充分說明民進黨當局根本無心也無力維護台灣經濟發展和民眾福祉。

