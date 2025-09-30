華南理工3日兩車禍 一新生斃命 一教師受傷

有「減速慢行」交通牌仍出事

華南理工大學保衛處工作人員證實，五山校區昨早發生交通事故，肇事者為網約車司機，被撞行人為退休教師。現場照片顯示，一輛白色轎車撞上騎單車的人，被撞人員倒地在轎車前，單車相距數米遠，車旁可見限速30公里的交通指示牌，牌上寫有「減速慢行」大字。

因應華南理工事件，華南農業大學保衛處昨日發布通告，稱要吸取教訓，為杜絕此類事件在該校發生，校內汽車按30公里時速嚴格限速，嚴禁超速、超載、酒駕、毒駕、逆行及接打電話。

就在兩天前，華南理工大學廣州大學城校區發生奪命車禍，造成剛入學的陸姓新生死亡，肇事寶馬車的司機為藝術學院教師金某，事發後被警方帶走。

據知情學生透露，事故發生在華南理工大學城校區D4教師宿舍和C3學生宿舍中間路段，平時車很少。現場照片顯示，私家車撞上路邊垃圾桶。陸姓死者就讀華工25級電氣專業、擔任班長，事發當天18歲生日，她在宿舍分完蛋糕落樓倒垃圾，就殞命車禍。