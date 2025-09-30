清華4教工學生變黃牛 帶客入校牟利被拘

清華大學保衛處微信公眾號「平安清華」披露，一名教職工與校外黑導遊勾連，通過違規報備方式組織團隊入校參觀，非法牟利，因涉案金額大，被警方行政拘留10日，校方解聘該教職工；另外一宗案中，一名教職工在網上發布招攬遊客信息，其家屬通過校內有證車輛搭載遊客入校牟利，涉案人數多，其本人及家屬均被行政拘留7日，目前其校園車證及家屬入校權限被取消。

清華還披露2宗涉學生案件，其中一名學生在匿名交流平台聯繫自稱研學機構工作人員的黑中介，為20餘名校外人員違規報備入校並牟利，該學生還通過平台招募下線，安排其他同學共同為校外人員報備入校並支付報酬。因牟利數額大，被警方行政處罰；另外一名就讀大三的學生，受同學、好友等校外人員請托，為10餘名校外人員違規報備入校並牟利，後被查處，該學生受到警告處分，取消獎學金、榮譽稱號、免試推薦研究生等的申請資格。

1教職工被解僱 餘3人分別被處罰

校方表示，國慶節、中秋節假期臨近，校園參觀將迎來高峰時期，校門將加強入校人員、車輛查驗，並對持有校園車證的車輛及車上人員進行抽檢。同時，校方明確學校不向任何機構或個人收取參觀費用，請切勿輕信黑導遊、黃牛，以免造成財產損失。

目前要進入清華、北大、人民大學等北京名校參觀，均須提前實名預約，但每日開放名額有限，尤其在節假日等更是幾乎搶不到。欲前往遊覽校園又預約不到的遊客，不少通過黑導遊或黃牛黨，由擁有出入證件的校內人員將他們帶入校園。

據北京媒體過往報道，每名遊客在平日支付100至200元（人民幣，下同）即可進入校園，而在暑期或是節假日，價格少則300元，多則達到500元。「澎湃新聞」評論稱，清華今年7月就通知嚴禁為他人有償報備入校，現狀顯示管理措施仍有漏洞。

與清華一樣，北大曾明確表示抵制有償申請預約入校的行為，強調校園參觀不收取任何費用。