明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

王毅晤朝外相崔善姬 籲加强協調反霸權

【明報專訊】中共中央政治局委員、外交部長王毅昨（28日）在京與朝鮮勞動黨中央委員會政治局委員、外相崔善姬舉行會談。崔善姬轉述金正恩指出，無論世界如何變化，朝中兩國人民之間的友好感情不會改變。王毅表示維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針，雙方可加強治國理政經驗交流，助力各自社會主義事業發展。

中國外交部昨晚發布，王毅會談時表示，國家主席習近平同朝鮮領導人金正恩月初的會晤，為中朝關係發展指明了方向，規劃了藍圖。「我們的職責就是貫徹落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識」。

王毅指出，當前國際形勢變亂交織，強權霸凌行徑危害深重。中方讚賞朝方堅定支持中方核心利益和重大關切，願同朝方在國際和地區事務中加強協調配合，反對一切形式的霸權主義，維護雙方共同利益和國際公平正義。

任外相以來首次單獨訪華

崔善姬表示，不斷深化和發展朝中關係是朝方的堅定立場。朝方願同中方一道，落實好兩黨兩國最高領導人的共識，加強戰略溝通，增進友好往來，深化務實合作，推動朝中關係向新的更高水平發展。朝方願同中方密切多邊協作，共同抵制單邊主義和強權政治，推動建立更加公平公正的世界格局。

崔善姬應王毅之邀於27日至30日訪華，這是她2022年6月就任外務相以來首次單獨訪華，並且首次單獨會晤中國外長。韓聯社指，預計中朝外長將就本月初首腦會談成果的具體落實方案，以及半島和地區局勢的應對方案進行協調。朝鮮正籌備大規模閱兵式，雙方還可能就以此為契機推進中國高級別人士訪朝進行協商。

上 / 下一篇新聞