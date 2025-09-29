王毅晤朝外相崔善姬 籲加强協調反霸權

中國外交部昨晚發布，王毅會談時表示，國家主席習近平同朝鮮領導人金正恩月初的會晤，為中朝關係發展指明了方向，規劃了藍圖。「我們的職責就是貫徹落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識」。

王毅指出，當前國際形勢變亂交織，強權霸凌行徑危害深重。中方讚賞朝方堅定支持中方核心利益和重大關切，願同朝方在國際和地區事務中加強協調配合，反對一切形式的霸權主義，維護雙方共同利益和國際公平正義。

任外相以來首次單獨訪華

崔善姬表示，不斷深化和發展朝中關係是朝方的堅定立場。朝方願同中方一道，落實好兩黨兩國最高領導人的共識，加強戰略溝通，增進友好往來，深化務實合作，推動朝中關係向新的更高水平發展。朝方願同中方密切多邊協作，共同抵制單邊主義和強權政治，推動建立更加公平公正的世界格局。

崔善姬應王毅之邀於27日至30日訪華，這是她2022年6月就任外務相以來首次單獨訪華，並且首次單獨會晤中國外長。韓聯社指，預計中朝外長將就本月初首腦會談成果的具體落實方案，以及半島和地區局勢的應對方案進行協調。朝鮮正籌備大規模閱兵式，雙方還可能就以此為契機推進中國高級別人士訪朝進行協商。