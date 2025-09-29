國慶中秋8天長假 跨區流動料23.6億人次

央視報道，今年自駕仍是公眾出行的主要方式，預計中秋與國慶假期自駕出行將達18.7億人次，佔出行總量近8成。高峰時段，高速公路車流量將達7000萬輛，其中新能源車流量1400萬輛。預計節前一天客流將會顯著增加，去程客流高峰出現在10月1日，單日或超過3.4億人次，突破今年農曆年初六3.39億歷史峰值；返程客流在中秋節後。

料單日客流超3.4億創新高

國鐵集團將在今日啟動假期運輸，至10月10日結束，全國鐵路預計發送旅客2.19億人次。在確保安全前提下，將開行夜間高鐵。北京、太原至粵港桂雲方向，上海至粵港方向，北京、上海至川貴方向將安排加開高鐵動臥。

另據國家移民管理局預測，受免簽政策、航班恢復等利好影響，中外旅客跨境遊需求旺盛，全國口岸將迎來出入境高峰。大型空港口岸出入境客流將穩步增長，上海浦東、廣州白雲、北京首都、深圳寶安、成都天府等國際機場日均出入境旅客預計總量達23.5萬人次。

假期其間，粵港澳三地將舉辦煙花匯演、演唱會、花燈展等多場大型活動，吸引內地居民出境旅遊和港澳居民返鄉探親，毗鄰港澳陸路口岸通關流量將明顯增多。其中，深圳羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸日均出入境旅客預計總量達75萬人次，珠海拱北、港珠澳大橋、青茂、橫琴口岸日均出入境旅客預計總量達75.7萬人次。