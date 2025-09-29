明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

國慶中秋8天長假 跨區流動料23.6億人次

【明報專訊】內地今年中秋與國慶假期合共8天，交通運輸部相關負責人昨（28日）介紹，預計今年全社會跨區域人員流動量將達23.6億人次，日均約2.95億人次，比去年同期日均的2.86億人次成長約3.2%；日均出入境旅客預計破200萬人次。

央視報道，今年自駕仍是公眾出行的主要方式，預計中秋與國慶假期自駕出行將達18.7億人次，佔出行總量近8成。高峰時段，高速公路車流量將達7000萬輛，其中新能源車流量1400萬輛。預計節前一天客流將會顯著增加，去程客流高峰出現在10月1日，單日或超過3.4億人次，突破今年農曆年初六3.39億歷史峰值；返程客流在中秋節後。

料單日客流超3.4億創新高

國鐵集團將在今日啟動假期運輸，至10月10日結束，全國鐵路預計發送旅客2.19億人次。在確保安全前提下，將開行夜間高鐵。北京、太原至粵港桂雲方向，上海至粵港方向，北京、上海至川貴方向將安排加開高鐵動臥。

另據國家移民管理局預測，受免簽政策、航班恢復等利好影響，中外旅客跨境遊需求旺盛，全國口岸將迎來出入境高峰。大型空港口岸出入境客流將穩步增長，上海浦東、廣州白雲、北京首都、深圳寶安、成都天府等國際機場日均出入境旅客預計總量達23.5萬人次。

假期其間，粵港澳三地將舉辦煙花匯演、演唱會、花燈展等多場大型活動，吸引內地居民出境旅遊和港澳居民返鄉探親，毗鄰港澳陸路口岸通關流量將明顯增多。其中，深圳羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸日均出入境旅客預計總量達75萬人次，珠海拱北、港珠澳大橋、青茂、橫琴口岸日均出入境旅客預計總量達75.7萬人次。

上 / 下一篇新聞