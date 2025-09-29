明報新聞網
話你知：過往敢言多金句 稱一億元「小目標」

【明報專訊】昔日首富王健林常因「妙語」頻出而備受矚目。2016年8月，王健林在一檔電視訪談節目中，因一句話意外走紅，成為全民幾乎皆知的富豪。當時，王健林在講述了很多學生一上來就說「我要當首富」這一理想時，認為要「先定一個小目標，比方說，我先掙它一個億」。如今，「一個小目標」等於「一億元」，已幾乎成為內地詞義定式。

在內地網絡，有不少王健林演講或接受訪談出現的妙語，比如：什麼清華北大，都不如膽子大；只要萬達進入的行業，其他企業無論國企央企，都沒機會做老大。

2015年10月，王健林在哈佛大學演講結束後，一名商學院學生提問，萬達在海外的發展核心競爭力在哪裏；王健林稍作思考，回答道：「第一核心競爭力是有錢。」在當時的演講中，王健林也首次證實有國家領導人的親屬入股萬達集團。

與妙語頻出的父親相比，王健林獨子王思聰在內地則以敢言見稱。2022年4月，疫情期間，內地居民在飽受輪番接受核酸檢測之苦之際，王思聰在新浪微博帳號寫道：「每天早上的核算（酸）檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性。今天開始不會再出門做核算（酸）了。」

