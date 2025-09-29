集團旗下公司股權頻遭凍結 分析：陷債務問題 回籠現金低預期

公開信息顯示，今年以來，萬達系各公司的被執行的總金額已超過70億元（人民幣，下同）。「第一財經」引述中國企業資本聯盟副理事長柏文喜分析，萬達頻繁出現股權凍結等情況的直接原因是債務問題；其次是此前的「對賭問題」。

柏文喜表示，大連萬達集團核心子公司之一的珠海萬達商管Pre-IPO輪融資時，與投資人簽署了對賭協議：若2023年底前不能上市，須按8%年息回購約380億元股權。因未能如期上市，投資人啟動追償，引發了2023至2024年的第一輪密集凍結。

柏文喜認為，從根源看，萬達的現金流情況仍不容忽視。截至2024年9月，大連萬達商管一年內到期的短債超過439億元，而貨幣資金只有151億元。萬達雖頻繁出讓萬達廣場等資產，不過回籠現金低於預期。

500億售48座萬達廣場

此前，據國家市場監管總局5月初披露，萬達商管將出售位於北京、上海、廣州、成都等39個城市的48座萬達廣場股權，交易金額達500億元，預計今年下半年完成交割。這是萬達自2023年債務危機以來，最大規模的資產處置行動。