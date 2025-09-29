萬達創始人王健林被限高消費 曾為內地首富 法院頒令禁坐飛機高鐵一等座

2015年財富首超李嘉誠

限高令疑因下屬公司經濟糾紛

王健林是內地地產巨擘，曾在2013年以估測資產凈值142億美元，被彭博億萬富翁排行榜評為中國首富。2015年，胡潤研究院發布「胡潤全球華人富豪榜」顯示，當時61歲的王健林以2600億元（人民幣，下同）財富首次超過長江實業主席李嘉誠，成為全球華人首富。

昨日，「王健林、萬達集團被限制高消費」衝上新浪微博熱搜榜第一。綜合21財經、財聯社等內地媒體報道，企業徵信機構「企查查」、「天眼查」信息均顯示，近日，王健林被限制高消費，相關案件執行標的為1.86億元，執行法院為甘肅蘭州市中級法院。

依照內地法律規定，被執行人被採取限制高消費措施後，乘坐交通工具時不能選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位，不能乘坐G字頭動車組列車全部座位以及其他動車組列車一等以上座位。違反者將面臨罰款、拘留等處罰，情節嚴重者追究刑事責任；這一強制措施，旨在通過約束奢侈消費促使被執行人履行債務。

目前，據企查查顯示，萬達集團現存多條被執行人信息，被執行總金額已超過52億元。其中，僅今年8月以來，萬達集團就分別被強制執行24億元和4億元，執行法院分別為北京金融法院、上海金融法院。

對於王健林被「限高」，接近萬達集團的知情人士昨表示，此事源於萬達下屬項目公司的經濟糾紛，此前雙方一直在通過多種方式協商解決。該知情人士稱，萬達目前也正在了解具體情況，本次事件或因執行層面信息不對稱導致。

曾任軍人 退伍後創立萬達

名下42公司 僅10間續存

王健林現年71歲，四川成都人，現任大連萬達集團股份有限公司董事長。王健林曾在瀋陽軍區服役16年，1986年退伍後，於1988年創立大連萬達集團，後形成商業地產、高級酒店、旅遊投資、文化產業、連鎖百貨五大產業。

近年來，萬達集團出現現金流壓力，並多次通過出售資產來緩解。據「天眼查」信息顯示，截至目前，大連萬達集團被執行金額約142.93億元，共計有57條股權凍結信息。其中，今年9月以來，共有5條股權凍結信息，被凍結股權145.33億元。目前，王健林名下有42間公司，僅10間處於存續或遷出狀態，其餘已吊銷或註銷。

