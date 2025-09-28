明報新聞網
中國

中國新聞

西貝派代金券挽客流 公關片再被嘲災難

【明報專訊】內地連鎖餐廳西貝創辦人與網紅羅永浩發生預製菜口水戰後，門店營業額大減，西貝近日向就餐顧客發放百元人民幣無門檻代金券，試圖挽人流。「第一財經」引述店員透露，這場風波發生後，門店生意營業額下降了50%。

「計時沙漏」消失 羊肉串現切現烤

而西貝曾經著名的「計時沙漏」承諾──25分鐘內上畢菜品，現時餐廳已沒有沙漏的存在。西貝公示顯示，10月2日後，有機西蘭花將增加「一個月的使用期」標識，並承諾一個月內使用完畢。店員稱，之前保質期是兩年，但一般門店會在1至2個月內用完，現在再縮短。公示又列明，羊肉串將為門店現切、現烤，而此前是調味好、冷凍後再拿到門店來烤。羊扒也開始每日現做，牛肉醬變為現炒。

近日有網民再找到一段西貝煽情短片《我給大爺一碗湯，大爺要送我北京一套房》，內容是北京六里橋旗艦店的劉店長講述20年前舊事，一名內蒙古顧客提出要一碗羊肉湯、一碗涼湯，但只付一碗的錢，她接待後由此相熟，2年後，這名熟客稱要去養老院，想把北京房子給她，她拒絕了，「我那時候17歲啊，給我嚇的」。網民認為情節離奇，嘲笑「災難公關」。西貝客服前日確認是「真人真事」，但未解釋劉女是否15歲入職。

《環球時報》前總編輯胡錫進昨稱，西貝「公關文」被網民歸納為「西貝文學」，仔細琢磨，確實漏洞百出，甚至滑稽可笑。

相關字詞﹕現炒 公關危機 預製菜 西貝 羅永浩

