Chiikawa攻滬 海外首店預約爆滿 開業獲當區官方宣傳 愛國網民非議

嚴控人流 按時到場仍要排兩小時

儘管店家已預計開業火爆，但粉絲熱情程度仍超出預期，現場實行人流控制，每30分鐘放行一批入場。上海市民龔女士對本報表示，她原本預約下午4時30分至5時的場次，實際在門外排隊等到6時20分才獲准入場，7時30分左右離開，其中40多分鐘用在排隊付款。龔女士稱，店方每場人數控制在120人，有7部收銀機，「還是人太多了」，連收銀枱都倒塌，職員只好用紙箱暫代。

龔女士當天花費超過2400元（人民幣，下同），其中大部分是幫朋友代購。據共同社，一名43歲的上海白領花了近3000元，「下班回家被公仔包圍感覺很幸福」。職員會檢查顧客的預約門票和身分證，有黃牛因人、證不符被拒門外。

限定商品吸搶購 粉絲不滿飢餓營銷

新店發售多款上海限定商品，吸引外地粉絲以及黃牛專程到場搶購。許多黃牛離店後就地分貨，上海本地精品玩具店當天已將限定商品擺上貨架，在香港、台灣甚至日本的社交平台上都出現代購帖文。

粉絲湧入吉伊卡哇的社交平台帳號留言，不滿店家疑似飢餓營銷。一款招財貓造型公仔首日即售罄，店方昨晚表示，顧客成功預約入場「不保證一定能購買到任何指定商品」，遭粉絲炮轟。另有粉絲發現，現場上架了幾款並未出現在事前宣傳海報中的稀有商品，迅速被搶購一空，數小時後又重新上架。粉絲指控店家刻意控制庫存。

吉伊卡哇上海旗艦店坐落外灘中央廣場，佔地兩層，除了多款商品還有貼紙相機、公仔機和打卡區域。據「上觀新聞」，店方「營造覆蓋全城的開業慶典氛圍」，在地標震旦大廈、花旗集團大廈的大型戶外屏幕，以及南京東路地鐵站、鐺鐺車、都市觀光旅遊巴士等投放廣告。新店開業也得到當地官方支持，上海黃浦區委宣傳部在社交平台發布多條相關帖文和短片。