花蓮湧剷子超人 數千義工馳援救災

台農業損失8500萬 99%在花蓮

據中央社、《聯合報》報道，花蓮救援踏入第五日，救援人員在距離光復鄉約40公里的一處河牀，發現男性遺體，證實為日前奇蹟生還6歲女童的王姓契姑丈（72歲）。另外還在溢流區的一處居所，挖掘出一名87歲女子的遺體。中央災害應變中心公布，堰塞湖洪災最新死傷為17死、7失聯、83傷。

台農業部統計，颱風「樺加沙」造成農業損失估計達3.33億餘元新台幣（約8500萬港元），其中99%集中在花蓮縣，多以農田流失及埋沒為主。

災情發生多日，退水後留下厚重淤泥，需要大量人力協助剷除，不少各地民眾放棄休假，自發攜帶清理用具到光復鄉幫忙，抵達花蓮的火車也班班客滿。從台東搭火車到花蓮的李姓民眾表示，車票不好訂，只好一早到車站現場購票，他預計待兩天，決定付出自己綿薄之力，讓災民能感受溫度。

地方中央救災各設指揮所 統計不一

不過，由於大批「剷子超人」到當地幫忙，當地卻缺乏調配，許多志願者在街頭像「無頭蒼蠅」。因應到花蓮的人潮，台鐵公司宣布27日起至29日止，加開10班次列車。有花蓮民宿業者發文表示，前來支援的志願者太多，「疫情之後從來沒有出現這樣的人潮」。

此外，災情以來，地方、中央的救災被質疑步調不一，甚至互別苗頭。中央自災後每天早上召開記者會，縣政府直到第五天才首度召開，且沒有與中央共同舉辦。地方、中央各自設置指揮所、相隔300米，就連死亡、失聯人數的統計，也出現地方與中央不一致的情况。台灣副領導人蕭美琴昨到花蓮勘災時強調，災情不分中央、地方，「我們會緊密協調、分工合作」。