李強斥「關稅大棒」損世界經濟

李強表示，中方願同各方一道採取協調有力行動，解決更多實際問題，推進世界和平與發展。他就此提出4點倡議：共築和平、共享安全，重振合作、謀求共贏，倡導對話、美美與共，攜手應對、共護家園。

中國有信心經濟向好 支撐世界增長

「各國同處地球村，安全上既相互關聯又彼此影響。」李強說，應當尊重各國的合理安全關切，同舟共濟應對複雜嚴峻的安全挑戰，以對話協商和平解決分歧爭端，「如果執迷於陣營對抗，動輒訴諸武力，只會讓和平愈來愈遠。」

針對全球增長乏力困境，李強直指「封閉自守無法實現持久發展」，希望各國更加緊密協作，努力尋找和擴大利益交匯點。他稱中國不斷擴大對外開放，關稅總水平已降至7.3%；中國有信心有能力保持經濟持續向好，繼續為世界經濟增長提供重要支撐。

李強宣布中國未來5年面向發展中國家實施50個文化、文明領域發展合作項目，舉辦200期專題研修研討項目，推動文明對話。亦向聯合國贈送「嫦娥6號」從月球背面採集的月壤樣品。

結束在紐約的活動後，李強昨下午乘包機回到北京。