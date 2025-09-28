中國聯國啟動南南發展支持機制 李強聯大演講 宣布上海建全球可持續發展中心

這是時隔9年再有中國總理在聯合國大會發言。新華社報道，李強26日發言時強調聯合國是世界反法西斯戰爭勝利重要成果，它的建立，開啟了構建戰後國際秩序、追求和平發展的不凡征程。「回首既往，我們可以得出一些寶貴的啟示。」李強說，和平與發展是各國人民最熱切的共同期盼，團結合作是人類進步最強大的力量源泉，公平正義是國際社會最重要的價值追求。「歷史的進程時刻提醒着人們，當強權凌駕於真理之上，世界就會陷入動亂和衰退，當公平正義得到伸張，社會就能走向穩定和繁榮。」

注資千萬美元 結合「全球發展倡議」

李強指出，中國願同各方一道支持聯合國通過改革提高效率和履職能力，呼籲提升發展中國家的代表性和發言權。他宣布，中方將與聯合國建立中國－聯合國全球南南發展支持機制，並向其提供1000萬美元預算支持，還將同聯合國開發計劃署在上海建立全球可持續發展中心，加快落實聯合國2030年可持續發展議程。

此前李強已宣布中國在世貿組織當前和未來的談判中，將不再尋求新的特殊和差別待遇，26日再宣布支持發展中國家發展的舉措，被視為中國進一步團結、領導「全球南方」之舉。

聯合國網站27日披露，中國-聯合國全球南南發展支持機制正式啟動，初始注資金額為1000萬美元，通過提供種子資金支持，推動發展中國家在技術合作、能力建設等方面的務實南南合作倡議及項目。機制將重點關注最脆弱國家，包括最不發達國家，內陸或小島嶼發展中國家，並結合中國的「全球發展倡議」和「一帶一路」倡議提供的資源和機遇，共同推動落實聯合國2030年可持續發展議程。聯合國南南合作辦公室表示，這一新的平台，將重點聚焦技術合作、能力建設和包容性成果，與各國自主確定的優先事項和主體地位充分契合。

分享綠色數字等發展經驗 助南方轉型

中國商務部前晚發布新聞稿，聯合國副秘書長、開發計劃署代理署長徐浩良25日會見商務部長王文濤時表示，在上海設立全球可持續發展中心是雙方合作的新里程碑，希望中心早日建成落地，積極分享中方高質量發展經驗，助力發展中國家應對挑戰。王文濤稱中方願分享綠色、數字、貿易等領域的發展經驗，呼應全球南方國家實現綠色、數字轉型發展的迫切需求。會後，雙方簽署《關於在上海設立聯合國開發計劃署全球可持續發展中心的合作意向聲明》。

