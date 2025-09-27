明報新聞網
中國

中國新聞

墮崖孕婦離婚案開庭 夫控嫁禍家婆斥勾引

【明報專訊】2019年泰國墮崖案受害的孕婦王暖暖（化名，圖），其離婚案昨（26日）在江蘇南京秦淮區法院開庭。該案是國內首例「被告在境外服刑」的離婚案，因涉及複雜的跨國司法問題難以推進，中泰兩國司法、外交部門經過協調，因謀殺妻子未遂而正在泰國服刑的被告俞曉冬獲准以視像形式出庭。結果擇日宣判，將不再二審。

綜合內媒報道，不少民眾昨天聚集在法院門外聲援，王暖暖在庭審結束後走出法院與民眾擁抱。王暖暖表示，俞曉冬在庭上否認將她推下懸崖，指控王暖暖自己跳崖試圖嫁禍丈夫從而獨吞家產。

王暖暖引述丈夫俞曉冬母親庭辯，「她說為什麼要讓她兒子承擔，說有沒有想過，如果我沒有錢，她的兒子會犯罪嗎。」俞母還指着她說：「就是因為你太有錢了，你的錢勾引了我兒子犯罪，你應該去坐牢，你應該去死。」

據《證券時報》，該案曾上報至最高法院，並經外交部門介入才得以推進。「觀察者網」引述上海律師陳光慧稱，王暖暖離婚案為全國法院處理類似案件提供現成的、合法的解決方案，是具有里程碑意義的程序突破。

涉跨國司法 律師稱或需數年

王暖暖在開庭前一天表示，俞曉冬不願向國內的代理律師授權，逼她完成「冗長的海外司法送達程序」，試圖拖延離婚案進程。《中國新聞周刊》引述陜西律師譚敏濤表示，海外送達程序涉及國際條約、外交途徑等，流程複雜且耗時較長，可能需要數月甚至數年時間。

陳光慧表示，泰國非《取消外國公文書認證要求的公約》（又稱「海牙認證公約」）成員國，法律文書送達期限具有極大不確定性。海牙認證公約是海牙國際私法會議框架下適用範圍最廣、締約成員最多的國際條約，旨簡化公文書跨國流轉程序。中國2023年正式加入海牙認證公約。

王暖暖2019年在泰國旅遊時被俞曉冬推下34米高的懸崖，所幸被其他遊客救起，王暖暖奇蹟生還但失去腹中胎兒。泰國最高法院2023年終審認定俞曉冬殺人未遂，判處終身監禁，俞曉冬因配合調查獲減刑為監禁33年4個月。王暖暖同年提起離婚訴訟，要求俞曉冬「淨身出戶」，南京秦淮區法院正式立案。

以王暖暖案改編的電影《消失的你》2023年上映，斬獲35億元人民幣票房，位列中國影史第十五名。

