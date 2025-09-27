北京聞風：中央謀建現代化新疆 ／文：鍾鳴九

對疆新期望 配合現代化大棋

恰逢「十四五」收官之年，分析人士稱，透過習近平此行的講話內容及其他安排，在細節上可見治疆佈局新要點。中央高規格慶祝及習近平重要講話背後，是對處於由穩到治新時期的新疆發展寄予新期望、提出新要求，展示建設社會主義現代化新疆的具體強疆路徑，以配合下好中國式現代化整體大棋。

習近平在24日的講話中提到，努力建設社會主義現代化新疆。內地學者稱，結合「要完整準確全面貫徹黨的新時代治疆方略」「統籌發展和安全」等表述看，「完整準確全面」指向處理好新疆發展和安全的關係，「現代化」則強調接下來要重點將新疆的現代化工作置於推進中國式現代化的大框架之中。

中國社會科學院中國邊疆研究所研究員許建英稱，發展是新疆長治久安的重要基礎，統籌發展和安全是要求更好地處理兩者關係。中國社會科學院學部委員邢廣程說，兩者需協調統一，形成一個「大籃子」來解決相互的問題。

用資源優勢 探特色發展路徑

習近平指出，新疆要錨定中央賦予的「五大戰略定位」。此外，他還多次聚焦「特色發展」，強調要立足資源稟賦和產業基礎，積極探索符合新疆特點的高質量發展路子。「新疆現已具備經濟騰飛的條件。」中國社會科學院大學社會與民族學院副院長王延中稱，新疆在高質量發展和高水平開放方面的優勢和潛力皆巨，並已取得明顯進展，特別是在絲綢之路經濟帶核心區建設領域成效顯著，經貿伙伴不斷擴大。

堅持發展特色優勢產業、因地制宜發展新質生產力等是推動新疆現代化的具體強疆路徑。受訪學者稱，中央更加重視發揮新疆支持促進國內國際雙循環的作用，在五大戰略定位基礎上提出新要求，明確新疆要在新科技、新能源以及傳統產業融合創新等新質化發展方面邁出新步子。

隨着治疆的穩定紅利釋放，新疆經濟社會發展水平呈爆發式增長。許建英認為，兼顧治疆與中國式現代化全國一盤棋的治理思路，為中國「十五五」發展奠定基礎。在「十五五」規劃制定中，新疆或制定更高目標，為邊疆治理和周邊地區發展同時形成示範，助推建設周邊國家命運共同體。

文：鍾鳴九