中新網報道，黃溪連感謝小馬可斯和菲政府對他履職提供的便利和協助，表示贊同不能讓南海爭議定義中菲關係，雙方應通過對話協商管控好分歧，共同維護海上安寧和地區和平穩定，「希望菲方信守承諾，恪守一個中國原則，慎重、妥善處理涉台問題」。

中國駐菲大使館當晚在馬尼拉舉行國慶76周年暨黃溪連大使離任招待會，包括菲律賓總統夫人麗莎·馬可斯、眾議長福斯蒂諾·李、代理外長德維加出席。菲副總統莎拉·杜特爾特視頻致辭，代表菲律賓人民向全體中國人民熱烈祝賀中華人民共和國成立76周年，感謝黃溪連為深化中菲關係和增進雙方相互理解所作貢獻。她表示，作為近鄰和伙伴，菲中兩國將繼續在相互尊重、主權平等以及共同致力於促進地區和平穩定基礎上發展雙邊關係。

黃溪連在致辭中強調，中菲友好交往延續千年，當前的困難挑戰在歷史長河中不過是短暫一瞬。相信在兩國有識之士的不懈努力下，中菲關係必將撥雲見日、重回正軌。

黃溪連離任 兩國或被動降級

中國駐菲律賓大使黃溪連離任的消息近日引發廣泛關注。在目前中菲關係因南海問題持續緊張的背景下，這一事件被認為可能成為兩國關係被動降級的標誌節點。