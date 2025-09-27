明報新聞網
中國

中國要聞

稱獲習同意 特簽令允TikTok交易 估值逾千億 字節擁演算法產權授權使用

【明報專訊】美國總統特朗普簽發行政令，正式批准TikTok出售美國業務的協議，並表示協議已獲中國國家主席習近平同意。演算法運作由美國新公司控制，並重新訓練，以保障美國免受外國對手的影響。副總統萬斯則透露，TikTok新公司估值為140億美元（約1090億港元）。內媒報道，TikTok美國未來的經營將分成兩間公司。

稱保護美用戶數據 美巨頭參與

特朗普周四在白宮舉行的簽署儀式上表示，TikTok交易計劃將有美國最大的企業和投資者參與，完全由美國營運，符合法例要求。交易完成後，美國用戶的數據將受到保護。他透露參與交易的包括甲骨文、傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）、戴爾科技創辦人兼行政總裁戴爾（Michael Dell），以及4至5名世界級投資者；其中甲骨文會在TikTok的安全問題上扮演要角。

白宮公布行政命令和框架協議的內容，訂明TikTok的美國業務將由一間新成立的合資公司營運，這間合資公司由美國人持有多數股權，並將由新的董事會管理。TikTok母公司字節跳動，將持有合資公司不足兩成股份。路透社引述消息報道，甲骨文和銀湖資本等3個主要投資者會持有新公司約五成股權；字節跳動現有的外國投資者，共持有約三成股權。

根據行政命令，未來TikTok的演算法運作以及內容審核，都會由新公司控制，並由美國可靠的安全合作伙伴，嚴密監控軟件更新、演算法，亦會重新訓練涉及美國用戶內容的演算法，保障美國人免受資料濫用和外國對手的影響。相關數據將上傳至由美國公司控制的雲端伺服器。

字節控股兩成 或仍獲一半利潤

美國副總統萬斯透露，TikTok估值為140億美元，但未透露如何得出這個估值。彭博報道稱，該估值遠低於此前認為TikTok美國業務價值約350億至400億美元的預測。彭博引知情人士透露，即使TikTok將多數股權出售給美國投資者，字節跳動仍可能獲得該平台美國業務約一半的利潤。中國外交部發言人郭嘉昆在回應「外交部能否證實相關估值」等提問時未正面回應，僅稱中方主管部門已介紹了中美TikTok問題基本框架共識的有關情况。

內媒稱分兩公司 屬委託運營

內媒觀察者網指出，美國所提的合資公司，指的是「TikTok美國數據安全合資公司」，負責美國數據安全、內容保障、軟體保障等業務。而整個新方案還涉及另一主體「字節跳動TikTok美國公司」，這個主體由字節跳動100%全資持有（見圖），業務範圍包括商業及相關營運活動。

在算法方面，字節跳動繼續擁有TikTok算法的知識產權，並會授權TikTok美國數據安全合資公司使用，向後者收取授權費。另外，由於數據安全、內容保障這些業務為非營利性質，兩個主體之間還會有商業上的收入分成安排。

報道指出，這一最新方案與蘋果公司在中國的「雲上貴州」營運方式如出一轍。中國國際經濟交流中心研究員王曉紅表示，新方案的本質是「委託運營」模式，即跨國公司選擇把某些業務委託給一個當地合作伙伴運營。跨國公司將知識產權授權給合作公司使用，並收取授權費；同時，雙方約定合理的收入或利潤分享機制。

