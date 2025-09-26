明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

駐京周記：黃金周拼假錯峰 遊玩重品質

【明報專訊】2025年國慶中秋雙節將至，今年雙節假期疊加，超長的8天假期（10月1至8日），成為點燃假期消費的催化劑。從近期內地政府部門和傳媒的宣傳口徑來看，「情緒價值、時間效率、性價比」成為今年影響黃金周遊客決策的三大核心要素，出行偏好將從近年形成熱潮的「打卡式觀光」，加速轉向「沉浸式體驗」。

打開朋友圈，許多準備出遊的朋友，討論熱點是「拼假錯峰」，既為了避免出遊擁堵，也可以省錢。途牛報告顯示，「請3休12」（10月9至11日請假3天，連休12天）是最受歡迎的拼假方案；超三成上班族選擇錯峰出行，這種方式可節省最高40%的旅行成本。

旅客們熱捧「錯峰」多數提前出發，有關做法令今年國慶出行明顯前移，可能也導致人潮提前擁擠。同程數據顯示，9月29日從北京等大城市出發的熱門車次車票在開售1小時內即告售罄，長三角、珠三角地區的城際高鐵也一票難求。

在旅行的同時，遊客更熱中深度體驗當地地域特色消費，住宿、餐飲、景區以及休閒娛樂等多場景疊加的套餐備受歡迎，預訂熱度按年增長超過20%。途牛旅遊網副總裁齊春光對環球網表示，現在遊客更追求情緒價值與品價比，熱中高品質的深度遊玩體驗，願意為情緒價值買單。同時，減少在路途和非必要項目上的時間和花費，將更多精力和預算用在自己感興趣的項目及體驗上。在此趨勢下，自駕遊、自由行、高鐵遊等成為遊客首選。雙節假期，這類產品預訂量均按年增長一倍以上。

文旅預訂增73% 「00」後成主流

美團數據顯示，截至9月22日，2025年中秋國慶文旅預訂按年增速達73%，「00後」遊客佔比達62%；同程數據顯示，跟着演出去旅行、跟着展覽去旅行、跟着賽事去旅行等趨勢繼續，熱門活動場館周邊的酒店、景點等搜索量按年增加1.5倍。

根據6%的正常增速預測，今年國慶假期國內出遊人次將達8億以上，旅遊收入預計突破7500億元人民幣。全國國慶文化和旅遊消費月昨日啟動，直至10月下旬，各地將舉辦超過2.9萬場文旅消費活動，發放超4.8億元消費補貼。

駐京記者 王佩凡

相關字詞﹕消費 小長假 中秋 國慶 駐京周記

上 / 下一篇新聞