駐京周記：黃金周拼假錯峰 遊玩重品質

打開朋友圈，許多準備出遊的朋友，討論熱點是「拼假錯峰」，既為了避免出遊擁堵，也可以省錢。途牛報告顯示，「請3休12」（10月9至11日請假3天，連休12天）是最受歡迎的拼假方案；超三成上班族選擇錯峰出行，這種方式可節省最高40%的旅行成本。

旅客們熱捧「錯峰」多數提前出發，有關做法令今年國慶出行明顯前移，可能也導致人潮提前擁擠。同程數據顯示，9月29日從北京等大城市出發的熱門車次車票在開售1小時內即告售罄，長三角、珠三角地區的城際高鐵也一票難求。

在旅行的同時，遊客更熱中深度體驗當地地域特色消費，住宿、餐飲、景區以及休閒娛樂等多場景疊加的套餐備受歡迎，預訂熱度按年增長超過20%。途牛旅遊網副總裁齊春光對環球網表示，現在遊客更追求情緒價值與品價比，熱中高品質的深度遊玩體驗，願意為情緒價值買單。同時，減少在路途和非必要項目上的時間和花費，將更多精力和預算用在自己感興趣的項目及體驗上。在此趨勢下，自駕遊、自由行、高鐵遊等成為遊客首選。雙節假期，這類產品預訂量均按年增長一倍以上。

文旅預訂增73% 「00」後成主流

美團數據顯示，截至9月22日，2025年中秋國慶文旅預訂按年增速達73%，「00後」遊客佔比達62%；同程數據顯示，跟着演出去旅行、跟着展覽去旅行、跟着賽事去旅行等趨勢繼續，熱門活動場館周邊的酒店、景點等搜索量按年增加1.5倍。

根據6%的正常增速預測，今年國慶假期國內出遊人次將達8億以上，旅遊收入預計突破7500億元人民幣。全國國慶文化和旅遊消費月昨日啟動，直至10月下旬，各地將舉辦超過2.9萬場文旅消費活動，發放超4.8億元消費補貼。

駐京記者 王佩凡