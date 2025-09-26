明報新聞網
中國

中國新聞

夫婦捨身托至橫樑 女童奇蹟生還 花蓮修訂潰堤16死 賴清德勘災

【明報專訊】台灣花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日下午因「樺加沙」暴雨潰堤，數千噸洪水夾雜土石衝擊下游光復鄉、鳳林鎮等地，當局昨修訂死亡人數為16，截至傍晚仍有14人失聯。全台馳援花蓮救災，搜救行動今進入第四天，72小時黃金期將要過去。賴清德昨日到花蓮勘災，授權軍方可以進入民眾家中協助清理。

救援人員昨日下午在光復鄉再尋獲兩具遺體，花蓮災害應變中心前進指揮所昨日傍晚公布上述數據。全台馳援花蓮救災，綜合台媒報道，新北市消防局96名消防員30小時幫助140名住戶撤離，並協助搬運6具遺體。台中市消防局特搜隊昨日下午在馬太鞍溪堤岸的斷木堆內發現一具遺體，初步目測是一具男屍，年約60歲，全身爛泥，懷疑溢流當下水勢又猛又兇，導致人被冲走。

授權軍方可入民宅助清理

在受災最重的光復鄉敦厚路、佛祖街發現罹難者人數最多，花蓮縣長徐榛蔚昨日表示，搜救黃金72小時進入倒數，還有50處待清查點，佛祖街水深約一層樓高，是搜救重點。屏東縣消防人員24日下午在佛祖街救出受困近兩天的大同村6歲女童小沂（圖二），救援人員切開鐵皮屋頂後，發現女童在鐵皮屋頂橫樑與堆積物間。契姑媽和契姑丈在洪水入侵時，疊羅漢般將女童托上橫樑，令她奇蹟生還。消防人員昨日在屋內發現契姑媽、契姑丈遺體。

身兼台灣三軍統帥的賴清德昨下午到花蓮勘災，代表台人向罹難者致哀，強調中央全力協助花蓮救災。他先前往台軍前進指揮所聽匯報，授權軍方可以進入民眾家中協助清理，隨後到民宅視察，不少災民反映當時家中地面樓層整個淹掉，家當幾乎都毀了，讓他們欲哭無淚。

花蓮災情被指是「人禍」，民進黨政府指摘國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚撤離工作不力；在野國民黨和民眾黨則反擊中央政府對早就示警的堰塞湖未積極解決，實為「官僚殺人」。花蓮縣府昨稱，所謂「9次示警」，是指林保署自7月觀測馬太鞍溪堰塞湖以來累計發出9封行政文件，並非「連續9次示警強制撤離」。

爆行政院被要求卸責縣府

另邊廂，台立法院民進黨團內部群組流出對話截圖，要求行政院釋出花蓮縣政府疏散不力的消息。國民黨立委昨日痛批，人命成為鬥爭在野黨的工具，一群綠委與政院官員大吃人血饅頭。

今年7月，颱風「韋帕」暴雨造成馬太鞍溪上游崩塌，形成堰塞湖。洪災後，堰塞湖水量仍有1300萬立方米，紅色警戒尚未解除。

相關字詞﹕行政院 民進黨 天災人禍 堰塞湖 花蓮

