西貝發公關文「7歲童喊住要食」被批「煽情」急刪

「西貝品味早讀」周二（23日）發文稱，「毛毛從2歲起開始吃西貝」，其父母因近日輿論風波擬不到西貝就餐，最終在「毛毛」哭鬧之下讓步；文章形容「毛毛拒絕了玩具的誘惑」堅持要「遵守與西貝的約定」。

文章表示，毛毛媽媽最後「想通了」，認為毛毛吃西貝5年來從未出現食安問題，「不該因輿論否定這份信任」，去西貝已經是孩子成長中的習慣。文章還稱有顧客到餐廳儲值1000元人民幣卻不消費，「就是要支持一下西貝」；有顧客表示「跟西貝同生死」。網民批評文章故事過於浮誇，質疑內容純屬杜撰，更有網民調侃文章主角「毛毛」的表現更像是「藥物成癮」。

網民轟浮誇 官媒籲換位思考

《中國青年報》評論文章稱，西貝連串公關操作是「教科書式」失敗案例，從創辦人賈國龍強硬回擊質疑西貝的網紅羅永浩，到藉孩子的故事煽情，每一步都無法迎合公眾情緒，呼籲西貝用真誠的態度與透明的行動贏回公眾信任。「澎湃新聞」評論文章稱，西貝的問題在於太過強調企業的立場和感受，而不是站在消費者的立場上換位思考。