明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

西貝發公關文「7歲童喊住要食」被批「煽情」急刪

【明報專訊】陷入預製菜爭議的內地連鎖餐廳西貝近日透過微信公眾號發表題為「7歲的毛毛：我以為我再也吃不到西貝了」的文章，被網民批評藉兒童「煽情炒作」。西貝隨後刪除該文，客服昨表示該公眾號主要面向企業內部員工，文章發布後遭到網暴，考慮員工和顧客的感受才決定刪文。

「西貝品味早讀」周二（23日）發文稱，「毛毛從2歲起開始吃西貝」，其父母因近日輿論風波擬不到西貝就餐，最終在「毛毛」哭鬧之下讓步；文章形容「毛毛拒絕了玩具的誘惑」堅持要「遵守與西貝的約定」。

文章表示，毛毛媽媽最後「想通了」，認為毛毛吃西貝5年來從未出現食安問題，「不該因輿論否定這份信任」，去西貝已經是孩子成長中的習慣。文章還稱有顧客到餐廳儲值1000元人民幣卻不消費，「就是要支持一下西貝」；有顧客表示「跟西貝同生死」。網民批評文章故事過於浮誇，質疑內容純屬杜撰，更有網民調侃文章主角「毛毛」的表現更像是「藥物成癮」。

網民轟浮誇 官媒籲換位思考

《中國青年報》評論文章稱，西貝連串公關操作是「教科書式」失敗案例，從創辦人賈國龍強硬回擊質疑西貝的網紅羅永浩，到藉孩子的故事煽情，每一步都無法迎合公眾情緒，呼籲西貝用真誠的態度與透明的行動贏回公眾信任。「澎湃新聞」評論文章稱，西貝的問題在於太過強調企業的立場和感受，而不是站在消費者的立場上換位思考。

相關字詞﹕公關危機 預製菜 西貝

上 / 下一篇新聞