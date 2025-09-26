明報新聞網
中國

中國要聞

小米17系列4499人幣起售 續航贏iPhone

【明報專訊】號稱小米「最美最強旗艦」、對標蘋果手機iPhone17系列的小米17系列昨晚發表，即日開啟預售，周六（27日）全面開售。其中，小米17、小米17 Pro的起售價分別為4499元（人民幣，下同）、4999元，頂配機型小米17 Pro Max的起售價為5999元。

17Pro升級「妙享」機背屏幕，背屏支持大頭貼模式，支持多張連拍，照片可以用米家打印機一鍵打印。主屏幕內容「圈一下」就能投到背屏上，二維碼也都可以投屏，方便搭車等情境使用。小米同時推出復古掌機保護殼，套上保護殼就可以當做遊戲手柄，直接在背屏玩遊戲。

17Pro升級「光影獵人」950L傳感器，實現「逆光抓拍」，同時升級 5倍浮動潛望長焦，電池容量提升11.4%。在車手互聯方面，靠近車輛自動解鎖，離車自動落鎖，支持小米YU7和小鵬部分車型。

小米17採用6.3英寸小尺寸，超大半圓角，搭載7000mAh小米金沙江電池，續航幾乎為iPhone的兩倍。首發搭載第五代驍龍8至尊版，支持徠卡光學專業三攝。

小米17Pro Max相較17Pro，升級為6.9英寸大屏，整機寬度77.6mm，整機厚度8mm，整機重量219克；在Pro基礎上升級大底潛望長焦，比iPhone傳感器面積大35%，還採用新型超聚光棱鏡，可大幅提高進光量，比上一代提升30%。

發布會同時發布5款「人車家全生態」新品：小米S Pro Mini led電視、米家冰箱Pro、三區洗衣機、路由器和音箱。

雷軍：YU7交付逾4萬輛

小米汽車方面，雷軍宣布，小米YU7今年7月6日開啟交付，至今已交付超過4萬輛。同時小米推出定制服務，首批推出5款YU7定制車漆，並計劃3年內設計100款車漆。

明報記者 王佩凡

相關字詞﹕小米 17 Pro 雷軍 小米 小米17

