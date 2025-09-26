習賀疆自治區成立70周年 群眾歡呼總書記好

王滬寧：黨治疆方略完全正確

大會在新疆人民會堂舉行。央視報道，會堂後方懸掛着標語：「更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，為建設團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業、生態良好的社會主義現代化新疆而不懈奮鬥！」

王滬寧在大會發表講話。他說，70年來特別是（習近平擔任總書記後）新時代以來，新疆不斷奪取社會主義革命、建設和改革開放的偉大勝利；以習近平為核心的黨中央確立新時代黨的治疆方略，推動新疆各項事業取得歷史性成就。

王滬寧表示，新疆70年來取得的輝煌成就，充分彰顯了黨的領導和社會主義制度的顯著優勢，充分展現了中國特色解決民族問題正確道路的強大生命力，充分證明了新時代黨的治疆方略是完全正確的。

中央辦公廳主任蔡奇及國務院副總理何立峰、公安部長王小洪等中央黨政軍和人大政協代表組成中央代表團成員出席，規格與上月的西藏自治區成立60周年慶祝大會相當。習近平在大會結束後搭專機返回北京，前往機場路上，新疆民眾不斷高呼「感謝總書記，總書記好」夾道歡送。受習近平囑託，以王滬寧為團長的中央代表團昨起至28日在新疆各地看望慰問各族各界幹部群眾。

黨媒：夯實新疆社會穩定基層基礎

《人民日報》社論昨稱，新疆展現了中國特色解決民族問題的正確道路，要堅定不移把維護社會穩定擺在首位，堅持依法治疆，夯實社會穩定的基層基礎，推動社會大局實現持續穩定、長期穩定。