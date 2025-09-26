明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

華首提明確數字 10年減排7%至10% 習聯國峰會宣布 範圍擴至全經濟領域

【明報專訊】中國正式公布2035年應對氣候變化目標。國家主席習近平24日在聯合國氣候變化峰會上宣布，未來10年，溫室氣體淨排放量要較峰值下降7%至10%，並「力爭更好」。這是中國首次在中短期內，提出明確的減排數字。減排範圍擴大，由能源部門擴展到全經濟範圍。

據新華社報道，當地時間24日，習近平在紐約舉行的聯合國氣候變化峰會上發表視頻致辭，宣布新一輪國家自主貢獻目標（Nationally Determined Contributions，簡稱NDC）。到2035年，中國全經濟範圍的溫室氣體淨排放量，比峰值下降7%至10%。

2035非化石能源消費佔三成以上

其他目標還包括：非化石能源消費方面，佔能源消費總量的比重達到30%以上；風電和太陽能發電總裝機容量，達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦；森林蓄積量達到240億立方米以上，新能源汽車成為新銷售車輛的主流，全國碳排放權交易市場覆蓋主要高排放行業，氣候適應型社會基本建成。

「這是中國對照《巴黎協定》要求、體現最大努力制定的目標。」習近平提到，中國有決心、有信心兌現承諾。國家自主貢獻目標（NDC），是旨在減少排放、適應氣候影響的氣候行動計劃。《巴黎協定》的締約國都必須提交NDC方案，並每5年更新一次。

擴至所有溫室氣體 專家稱具難度

《新京報》指出，中國此次宣布的目標，與2015、2020年的目標相比，首次由二氣化碳減排，擴展到所有溫室氣體，並從能源行業覆蓋到全經濟領域。一名氣候領域的資深人士指出：「這是以前沒做過的，目標難度和挑戰更大，比如甲烷的減排非常複雜，涉及到的場景非常多。」

中國已做好相應的準備。今年以來，全國碳市場治理範圍已將鋼鐵、水泥和鋁冶煉行業納入，下一步將延伸至石化、化工、航空等行業。到2027年，全國碳市場基本覆蓋工業領域主要排放行業。

據法新社、BBC等報道，一些環保組織和外國學者認為，中國這一目標過於保守。一些科學家指出，中國需要到2035年減排30%，才能實現將全球變暖限制在1.5攝氏度以內的目標。

籲發達國家做榜樣 支援發展中國家

在致辭中，習還不點名批評個別國家「逆流而動」，國際社會應把握正確方向，推動制定和實施國家自主貢獻；各國應當堅持共同但有區別的責任原則，發達國家應當落實率先減排，給發展中國家提供更多資金和技術支持。美國總統特朗普本周二在聯合國大會，稱遏制氣候變化的努力是「有史以來全世界最大的騙局」。

中國外交部發言人郭嘉昆昨日表示，習近平鄭重宣布新一輪國家自主貢獻一攬子目標，體現了中國對多邊主義的堅守，對聯合國的支持。「中國積極應對氣候變化的決心和行動一以貫之，是世界上履行減排承諾意志最堅決、行動最有力、落實最有效的國家。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕碳中和 溫室氣體 減排 氣候變化 習近平

上 / 下一篇新聞