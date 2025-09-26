華首提明確數字 10年減排7%至10% 習聯國峰會宣布 範圍擴至全經濟領域

據新華社報道，當地時間24日，習近平在紐約舉行的聯合國氣候變化峰會上發表視頻致辭，宣布新一輪國家自主貢獻目標（Nationally Determined Contributions，簡稱NDC）。到2035年，中國全經濟範圍的溫室氣體淨排放量，比峰值下降7%至10%。

2035非化石能源消費佔三成以上

其他目標還包括：非化石能源消費方面，佔能源消費總量的比重達到30%以上；風電和太陽能發電總裝機容量，達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦；森林蓄積量達到240億立方米以上，新能源汽車成為新銷售車輛的主流，全國碳排放權交易市場覆蓋主要高排放行業，氣候適應型社會基本建成。

「這是中國對照《巴黎協定》要求、體現最大努力制定的目標。」習近平提到，中國有決心、有信心兌現承諾。國家自主貢獻目標（NDC），是旨在減少排放、適應氣候影響的氣候行動計劃。《巴黎協定》的締約國都必須提交NDC方案，並每5年更新一次。

擴至所有溫室氣體 專家稱具難度

《新京報》指出，中國此次宣布的目標，與2015、2020年的目標相比，首次由二氣化碳減排，擴展到所有溫室氣體，並從能源行業覆蓋到全經濟領域。一名氣候領域的資深人士指出：「這是以前沒做過的，目標難度和挑戰更大，比如甲烷的減排非常複雜，涉及到的場景非常多。」

中國已做好相應的準備。今年以來，全國碳市場治理範圍已將鋼鐵、水泥和鋁冶煉行業納入，下一步將延伸至石化、化工、航空等行業。到2027年，全國碳市場基本覆蓋工業領域主要排放行業。

據法新社、BBC等報道，一些環保組織和外國學者認為，中國這一目標過於保守。一些科學家指出，中國需要到2035年減排30%，才能實現將全球變暖限制在1.5攝氏度以內的目標。

籲發達國家做榜樣 支援發展中國家

在致辭中，習還不點名批評個別國家「逆流而動」，國際社會應把握正確方向，推動制定和實施國家自主貢獻；各國應當堅持共同但有區別的責任原則，發達國家應當落實率先減排，給發展中國家提供更多資金和技術支持。美國總統特朗普本周二在聯合國大會，稱遏制氣候變化的努力是「有史以來全世界最大的騙局」。

中國外交部發言人郭嘉昆昨日表示，習近平鄭重宣布新一輪國家自主貢獻一攬子目標，體現了中國對多邊主義的堅守，對聯合國的支持。「中國積極應對氣候變化的決心和行動一以貫之，是世界上履行減排承諾意志最堅決、行動最有力、落實最有效的國家。」

