風暴掀雨 堰塞湖水湧花蓮鄉鎮17死 中央部門曾預警 縣官員稱撤離不能逼

母罹難 子：水淹及鼻未聞撤離

「樺加沙」暴風圈周二脫離恆春半島，台灣當局當日上午解除陸上警報，花蓮、台東繼續列為降雨警戒區。不過同日下午2時50分，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水冲進光復鄉市區。

根據台媒初步統計，截至昨午4時洪水造成17死18傷，死者多為長者。一名住在光復鄉佛祖街的男子憶述，水災來時他拉着媽媽要逃，但水淹及鼻，「媽媽可能是不想讓自己一起淹死」，其母把手撥開往下沉沒，最後不幸罹難。吳又稱前天沒人叫他們撤離。

至少14死者位置屬「強制疏散」範圍

「聯合新聞網」及「自由時報」昨日報道，農業部林業及自然保育署周一（事故前一日）早上7時曾發紅色警戒，評估湖面「可能因累積雨量水位快速抬升，於9月23至24日間發生壩頂溢流」，建請花蓮縣災害應變中心就堰塞湖下游的鳳林、萬榮、光復等3個鄉鎮，立刻強制撤離；而至少14名罹難者位置，都在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內。台媒報道又指，周日（21日）起林保署及消防署多次通報花蓮縣政府，要求盡速疏散撤離。

據花蓮縣災害應變中心昨晨6時統計，光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉3個地區撤離總人數為3285。

行政院長：須查不執行撤離原因

行政院長卓榮泰昨到花蓮視察表示，要查究為什麼在要求撤離的地方，卻無執行撤離。花蓮縣政府社會處長陳加富表示，這次堰塞湖危機，台灣內政部開會研議一種新避難方法「垂直避難」，家中有二樓或以上的可以就近避難。陳續說，光復市市區、村落有些鄉親自認住所夠安全，無配合撤離措施，「我們不能強拉或處罰」。

國民黨立法院團書記長羅智強昨日則稱，馬太鞍溪流域由台灣中央政府主管，當初台灣立法院相信政府的政策判斷，但現在堰塞湖卻潰堤造成傷亡，行政院應檢討。國民黨團首席副書記長林沛祥則在記者會強調「這一次是潰堤，不是溢流」，稱事件不僅是天災，中央政府應要有人負起政治責任。

國台辦昨在北京舉行記者會前，發言人陳斌華就樺加沙在台灣造成傷亡向台灣同胞哀悼、慰問，稱希望受災民眾能夠早日恢復正常生活。

明報記者