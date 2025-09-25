明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

于朦朧墮樓掀陰謀論 微博禁言千帳號

【明報專訊】內地男藝人于朦朧近日在北京住處墮亡，家屬、警方強調是意外，但網民連日熱傳「娛樂圈潛規則」、「兇手背景不簡單」等說法，新浪微博前日表示，已針對「惡意挑動負面情緒」等行為清理違規內容10萬餘條，對1000餘個違規帳號階段性禁言或關閉帳號，並對1.5萬餘個違規帳號暫停評論功能。

警通報稱意外 網傳遭「潛規則」

微博官方「微博管理員」的公告指出，警方近日已就于朦朧酒後意外墮樓身故一事發布通報，對編造墮樓謠言的相關人員依法採取強制措施，但通報發布後仍有網民發布「消費逝者甚至攻擊當事人及政府帳號」的言論。微博官方批評這些網民「挑動網路戾氣和極端情緒」、對逝者及其家屬不尊重、嚴重擾亂公共秩序，呼籲廣大網民不輕信陰謀論調、不肆意攻擊辱罵。

據北京朝陽警方21日發布的通報，于朦朧酒後意外墮樓身亡，排除刑事案件嫌疑，死者家屬也對調查情况無異議。警方對3名網民採取強制措施，指控她們編造「于朦朧被圈內大佬性侵後尋短見」、「于朦朧被人虐殺抛屍」、「于朦朧家屬被兇手背後的勢力控制」等謠言。亦有網民隨後表示，翻查北京公安10日至23日期間在網上公開的全部數百份行政處罰決定書，並未發現其中任何一份與「于朦朧事件造謠」相關。事件風波遲遲未平息，英國廣播公司（BBC）分析，內地近期多次輿論事件反映，網民在信息不透明的情况下傾向選擇「特權階級在背後運作」的敘事。

相關字詞﹕禁言 娛樂圈 墮亡 于朦朧

上 / 下一篇新聞