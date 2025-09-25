于朦朧墮樓掀陰謀論 微博禁言千帳號

警通報稱意外 網傳遭「潛規則」

微博官方「微博管理員」的公告指出，警方近日已就于朦朧酒後意外墮樓身故一事發布通報，對編造墮樓謠言的相關人員依法採取強制措施，但通報發布後仍有網民發布「消費逝者甚至攻擊當事人及政府帳號」的言論。微博官方批評這些網民「挑動網路戾氣和極端情緒」、對逝者及其家屬不尊重、嚴重擾亂公共秩序，呼籲廣大網民不輕信陰謀論調、不肆意攻擊辱罵。

據北京朝陽警方21日發布的通報，于朦朧酒後意外墮樓身亡，排除刑事案件嫌疑，死者家屬也對調查情况無異議。警方對3名網民採取強制措施，指控她們編造「于朦朧被圈內大佬性侵後尋短見」、「于朦朧被人虐殺抛屍」、「于朦朧家屬被兇手背後的勢力控制」等謠言。亦有網民隨後表示，翻查北京公安10日至23日期間在網上公開的全部數百份行政處罰決定書，並未發現其中任何一份與「于朦朧事件造謠」相關。事件風波遲遲未平息，英國廣播公司（BBC）分析，內地近期多次輿論事件反映，網民在信息不透明的情况下傾向選擇「特權階級在背後運作」的敘事。