中國

中國新聞

美國首位在華執業律師 孔傑榮辭世

【明報專訊】美國法律學者孔傑榮（Jerome Cohen，圖）當地時間22日逝世，享年95歲。孔傑榮長期致力於研究中國法律體系，是首名在中國執業的美國律師，曾在中美建交初期受邀到北京為中國官員授課，也曾是台灣前領導人馬英九、前副領導人呂秀蓮的恩師。孔傑榮關注中國人權狀况，2012年協助維權律師陳光誠赴美。

《華爾街日報》引述孔傑榮兒子Ethan Cohen證實孔傑榮去世的消息。孔傑榮1960年畢業於耶魯大學法學院，曾為兩名美國最高法院大法官擔任書記。他長期研究中國法律和東亞法律，能說流利的中文，中美建交後與妻子獲邀前往北京為中國官員授課，並成為首位代表美國多所大學與律師事務所在華工作的美籍律師，曾與已故領導人鄧小平、周恩來等見面。

孔傑榮對台灣戒嚴後期的民主化發展也有深刻影響，「江南案」後1985年義務代表被國民黨政府在美暗殺的劉宜良（筆名「江南」的華裔美籍作家）遺孀崔蓉芝到台灣出庭，又探望因「美麗島事件」（1979年台灣民運衝突）入獄的呂秀蓮，協助其獲釋。

曾就《國安法》與港學者論戰

孔傑榮巧妙地在中國大陸、美國和台灣之間周旋，獲得各方領導層信任。他長期關注兩岸三地狀况。陳光誠2012年進入美國駐華大使館尋求庇護，孔傑榮應美國國務院要求擔任陳光誠的法律顧問，協助陳光誠一家前往美國。孔傑榮曾就《港區國安法》與其學生、港大法律學院教授陳弘毅隔空論戰。

相關字詞﹕中美建交 馬英九 律師 法學家 孔傑榮

