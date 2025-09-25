「橫豎都是世界第一」 貴州花江峽谷橋28日通車

新華社：實現多項技術突破

央視報道形容即將通車的花江峽谷大橋「將天塹變通途」。花江峽谷大橋是貴州六枝至安龍高速公路的關鍵控制性工程， 自2022年初開工建設以來，建設團隊克服有「地球裂縫」之稱的花江大峽谷，利用北斗衛星導航系統輔助施工，應用了無人機技術、建築資訊建模、智能監測、超高強度材料和新工藝工法，在600多米的高空實現毫米級施工精度。據新華社報道，貴州省交通運輸廳長張胤表示，工程攻克峽谷強風、複雜地質等難題，在抗風設計、高空施工等領域實現了多項技術突破，獲得授權專利21項，多項技術成果納入國家橋樑建設標準。

花江峽谷大橋上月底進行了動靜態荷載試驗，大橋主纜及吊索、主樑、主塔、錨碇四大系統的實際工作性能通過評估。《瀟湘晨報》引述貴州橋樑集團六安高速八標項目副經理王淞鈺表示，大橋造價約22億元（人民幣，下同），項目於2022年1月中旬正式開工，總工期三年半。

橋旅融合 建200米垂直觀光電梯

花江峽谷大橋是貴州橋旅融合重點項目，集交通運輸和旅遊觀光於一體。王淞鈺表示，大橋上建有200米垂直觀光電梯、觀星水吧、玻璃觀光廳、景觀文化長廊等設施，有燈光秀和水幕景觀等吸引遊客，配合大橋附近的雲渡服務區打造懸崖別墅酒店、露營區域、星空木屋、房車酒店等功能區，滿足遊客多元化需求。

外界憂黔「過度基建」

貴州已建和在建橋樑超過3.2萬座，世界橋樑高度前100名中接近一半在貴州。貴州路橋體現中國「基建狂魔」實力的同時，近年也引發外界對於貴州地方債風險、是否「過度基建」的關注。據《證券時報》，2023年貴州全省政府負債額約佔當年GDP的72%，還不包括地方政府的隱性債。在巨大的債務壓力之下，貴州當局近年已大幅削減對基建的投資，同時也偶有傳出地方政府以不法手段賴帳的新聞。