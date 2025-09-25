明報新聞網
中國

中國要聞

蔡英文訪日 陸斥建交國提供台獨舞台

【明報專訊】國務院台辦昨（24日）舉行例行新聞發布會，對於台灣前領導人蔡英文近期以私人身分訪問日本，發言人陳斌華表示，堅決反對中方建交國為「台獨」分裂勢力提供表演舞台；日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤應深刻反省歷史，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，慎之又慎處理涉台問題。

針對民進黨秘書長徐國勇近日宣稱「沒有什麼台灣光復節」，國台辦發言人陳斌華表示，徐國勇的說法荒唐透頂，表明民進黨、「台獨」分裂勢力為了謀「獨」私利，睜着眼睛說瞎話，肆意歪曲歷史，毫無民族氣節，是不折不扣的邪惡勢力、民族敗類。

綠營大佬：無台灣光復節

國台辦批無民族氣節

陳斌華指出，台灣光復、回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，台灣地位問題在1945年中國人民抗日戰爭勝利之時已經徹底解決。《開羅宣言》《波茨坦公告》和《日本投降條款》等一系列具有國際法效力的文件，都清晰確認了中國對台灣的主權。歷史事實不容篡改，台灣屬於中國地位已定。

在記者會上，陳斌華強調，「所謂『中華民國台灣』根本不存在。無論歷史、法理還是事實，都證明兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分。」民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是導致台海局勢緊張動盪的根源所在。

陳斌華稱，民進黨及其政客再怎麼胡說八道，再怎麼勾連外部勢力鼓譟「台灣地位未定」謬論，都扭曲不了、撼動不了台灣屬於中國的歷史和法理事實。陳又警告，背叛歷史、背叛民族、分裂國家的罪人必會受到正義的審判和歷史的懲罰，任何人任何勢力都無法阻擋中國終將統一、也必將統一的歷史大勢。

