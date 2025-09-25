明報新聞網
中國

中國要聞

習近平聽新疆黨政匯報 促築牢反恐人民防線

【明報專訊】國家主席習近平昨聽取新疆自治區黨委和政府工作匯報，強調新疆要完整準確全面貫徹新時代中共治疆方略，堅持穩中求進工作總基調，統籌發展和安全，牢牢扭住社會穩定和長治久安工作總目標，緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設，努力建設團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業、生態良好的社會主義現代化新疆。

習近平率中央代表團23日抵達烏魯木齊，將出席今日舉行的新疆自治區成立70周年慶祝活動，是自治區成立以來最高規格。

籲加强文化潤疆 築民族共體

新華社報道，習近平昨在匯報會上指出，要全力維護新疆社會大局穩定。堅持抓基層、強基礎、固根本，築牢反恐維穩的人民防線。鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設，推進宗教中國化，加強文化潤疆、注重以文化人，引導各族幹部群眾樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。

觀自治區成就展 讚治疆制度正確

習近平昨日上午參觀新疆自治區成立70周年主題成就展。他強調，實踐證明，中共確立的民族區域自治制度是完全正確的，新時代黨的治疆方略是科學有效的，必須長期堅持，不斷結合新的實際抓好貫徹落實。

相關字詞﹕新疆自治區成立70周年 治疆方略 新疆 習近平

