習近平聽新疆黨政匯報 促築牢反恐人民防線

習近平率中央代表團23日抵達烏魯木齊，將出席今日舉行的新疆自治區成立70周年慶祝活動，是自治區成立以來最高規格。

籲加强文化潤疆 築民族共體

新華社報道，習近平昨在匯報會上指出，要全力維護新疆社會大局穩定。堅持抓基層、強基礎、固根本，築牢反恐維穩的人民防線。鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設，推進宗教中國化，加強文化潤疆、注重以文化人，引導各族幹部群眾樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。

觀自治區成就展 讚治疆制度正確

習近平昨日上午參觀新疆自治區成立70周年主題成就展。他強調，實踐證明，中共確立的民族區域自治制度是完全正確的，新時代黨的治疆方略是科學有效的，必須長期堅持，不斷結合新的實際抓好貫徹落實。