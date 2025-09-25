李強晤卡尼 冀加國護華企營商環境

據新華社報道，李強當地時間23日在紐約與卡尼（Mark Carney）會面。李強說，中方願同加方以建交55周年和建立戰略伙伴關係20周年為契機，採取更多積極務實行動，推動中加關係進一步改善，穩步邁入健康、穩定、可持續發展軌道。希望加方樹立正確對華認知，相互尊重彼此核心利益和重大關切，打牢兩國關係與合作發展的政治基礎。

他稱，中國長期是加拿大第二大貿易伙伴，今年來兩國貿易規模較快增長。中國願同加拿大把這一良好勢頭繼續保持好、發展好，通過對話協商解決彼此經貿關切，深化拓展能源、綠色、旅遊等領域互利合作。希望加拿大為赴加中國企業提供公平、非歧視營商環境。

加拿大去年8月跟進美國，對自中國進口的電動汽車加徵100%關稅後，並對自中國進口的鋼鋁製品正式加徵25%關稅，兩國關係惡化。中國今年對自加拿大進口的豌豆、菜籽油、油渣餅加徵100%關稅進行反擊。兩國今年一直在努力修復關係。

卡尼盼「適當時間」與習會面

加拿大廣播公司（CBC）報道，卡尼表示，他與李強就鋼鐵關稅問題進行了討論，並稱他預計在「適當的時候」與中國國家主席習近平會面，外長阿南德亦快將訪問中國。此外，雙方還討論了農業和農業食品，以及海鮮和電動汽車問題。