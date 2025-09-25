彭博：有助消中美分歧 解凍WTO改革

解決貿易紛爭是世貿的功能之一，然而美國自2017年阻止世貿上訴機構的人事任命案，導致該機構2019年陷入停擺狀態至今。而中國的地位問題，曾是阻礙WTO改革談判的關鍵因素之一。

對於李強的表態，世貿組織總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）讚揚中國做法，稱該決定是「世貿組織的關鍵時刻」，「發出了支援世貿組織改革的強烈訊號」。

亞洲協會政策研究院高級副總裁、資深美國貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）則說，鑑於WTO談判議程缺失、改革進程緩慢，「（李強）這一宣布雖然值得歡迎，但實際作用不大」。他表示，它有助北京證明其對這個多邊貿易體制的持久承諾，「與華盛頓方面拖欠WTO會費形成鮮明對比」。

明年3月在喀麥隆舉行世貿組織第14屆部長級會議，將試圖制定新的改革議程。

路透社早前引述中國駐WTO代表團一名高級代表稱，中國已準備好就美國認定的貿易政策，包括對關稅和補貼問題進行討論，作為喀麥隆會議前就改革進行更廣泛對話的一部分。該代表強調，中國的發展中國家地位不容談判。

中國仍保持發展中國家的身分。《金融時報》指出，在地緣政治上，發展中國家的特徵對中國的戰略目標很重要，使得中國成為「全球南方」新興國家的領頭羊。