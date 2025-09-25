明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

彭博：有助消中美分歧 解凍WTO改革

【明報專訊】彭博社指出，中國這番宣布，消除了與美國的一項爭議，從而為兩國就WTO改革達成一致掃除了一個原有障礙。

解決貿易紛爭是世貿的功能之一，然而美國自2017年阻止世貿上訴機構的人事任命案，導致該機構2019年陷入停擺狀態至今。而中國的地位問題，曾是阻礙WTO改革談判的關鍵因素之一。

對於李強的表態，世貿組織總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）讚揚中國做法，稱該決定是「世貿組織的關鍵時刻」，「發出了支援世貿組織改革的強烈訊號」。

亞洲協會政策研究院高級副總裁、資深美國貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）則說，鑑於WTO談判議程缺失、改革進程緩慢，「（李強）這一宣布雖然值得歡迎，但實際作用不大」。他表示，它有助北京證明其對這個多邊貿易體制的持久承諾，「與華盛頓方面拖欠WTO會費形成鮮明對比」。

明年3月在喀麥隆舉行世貿組織第14屆部長級會議，將試圖制定新的改革議程。

路透社早前引述中國駐WTO代表團一名高級代表稱，中國已準備好就美國認定的貿易政策，包括對關稅和補貼問題進行討論，作為喀麥隆會議前就改革進行更廣泛對話的一部分。該代表強調，中國的發展中國家地位不容談判。

中國仍保持發展中國家的身分。《金融時報》指出，在地緣政治上，發展中國家的特徵對中國的戰略目標很重要，使得中國成為「全球南方」新興國家的領頭羊。

相關字詞﹕發展中國家 世界貿易組織（WTO） 李強

上 / 下一篇新聞