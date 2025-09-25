李强：華不再尋求WTO新特殊待遇 商務部：發展中國家地位未變

「作為負責任的發展中大國，中國在當前和未來的世界貿易組織談判中，不會尋求任何新的特殊和差別待遇」，據新華社報道，國務院總理李強23日在紐約舉行的第80屆聯合國大會一般性辯論期間，在中方主辦的全球發展倡議高級別會議並致辭。

李強稱，中國將始終做共同發展的支持者、促進者，更加積極開展行動，中國將繼續加大對全球發展的投入。

在世貿組織協定中，發展中國家享有「特殊和差別待遇」（Special and Differential treatment，SDT），包括較長的協定執行期限、較高關稅設定彈性，甚至補貼政策。而會員國可自行宣告發展中國家的身分。

美多次稱對華殊遇損公平競爭

美國認為這些特殊待遇，給予發展中國家不公平的優勢，又一直批評中國身為世界第二大經濟體，卻持續宣稱自己是發展中國家，並多次主張除非中國及其他主要經濟體，放棄發展中國家的特殊和差別待遇，否則世貿「不可能進行有意義的改革」。《華爾街日報》指出，此舉可能是中國在今秋中美峰會前，試圖緩和與美國長期分歧的信號。

商務部：實際行動撐多邊貿易

在北京，商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼昨強調，中國仍然是世界上最大的發展中國家，中國發展中國家的地位和身分沒有改變。「中國始終是『全球南方』的一員，永遠和發展中國家站在一起」。

他表示，個別國家接連發起貿易戰、關稅戰，嚴重衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制，國際社會「對世貿組織發揮更積極作用的期待日益上升」。中國在此背景下宣布有關決定，「進一步彰顯了中國以實際行動支持多邊貿易體制的堅定立場和大國擔當」。

李還說，中國將一如既往維護多邊貿易體制，全面深入參與世貿組織改革和國際經貿規則調整。

學者料對華出口影響不大

香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，現時世貿組織已「名存實亡」，如美國宣布向全球徵收對等關稅，中國即使在世貿獲得SDT也不會獲豁免。中國可能認為繼續在世貿爭取待遇也沒意思，而且美國一直認為不應給予中國SDT，中國某程度上作出妥協，可能成為未來中美談判的籌碼。他相信，這項宣布對中國出口影響不太大。

北京對外經貿大學法學院教授紀文華指出，「中國的立場也旨在回應和反駁不實指摘」。某些國家認為，中國已不再符合發展中國家標準。然而發展中國家地位通常由國家自行認定，中國的自我認定符合規則。他稱，中國「選擇不主動行使可享有的SDT，展現了為支持多邊貿易體系作出貢獻的決心」。

