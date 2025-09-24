明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

山東多地現隱翅蟲 藏強酸毒或致皮膚潰瘍

【明報專訊】「家裏一下冒出三、四十隻，捏死後果然中招了！」在山東濟南市近日發現有「飛行的硫酸」之稱的隱翅蟲出沒，不少市民因徒手拍打、誤觸蟲體引發皮膚水泡、破潰。

據《齊魯晚報》報道，家住濟南市天橋區的50歲市民李先生，近期在家中發現三、四十隻隱翅蟲。情急之下，他徒手捕捉並捏死蟲子，因未及時洗手，隨後又用手觸摸臉部和頸部，其接觸部位在3小時後迅速紅腫，還出現了小水疱，伴隨癢痛感。到醫院就診後，被診斷為隱翅蟲皮炎。服藥一周後，徵狀消退。

秋季雨後是隱翅蟲活躍的時期。濟南市皮膚病防治院皮膚科主任醫師王傳珍解釋，隱翅蟲的體色紅黑相間，本身不會主動叮咬人，但體內藏有強酸性毒液——毒隱翅蟲素，酸鹼值在1-2之間，酸度堪比硫酸，被稱為「飛行的硫酸」，「這是導致皮膚損傷的關鍵」。王傳珍稱，當隱翅蟲被拍死、碾碎或碾壓時，體內毒液會釋放，一旦接觸人體皮膚，就會引發急性炎症反應，出現線狀紅斑、膿疱，嚴重時還可能導致皮膚糜爛、潰瘍。

王醫生指出，最近一周，隱翅蟲皮炎患者明顯增多，僅在22日上午該院就接診了3宗，患者涵蓋兒童和成年人。據統計，近期醫院平均每天接診兩至三例隱翅蟲皮炎患者，部分患者徵狀較嚴重。專家提醒，發現蟲子時，可用膠帶或紙巾包住扔掉，避免接觸蟲體；若蟲子落在皮膚上，絕對不能拍打，要輕輕吹走或用軟物掃走。

上 / 下一篇新聞