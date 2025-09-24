山東多地現隱翅蟲 藏強酸毒或致皮膚潰瘍

據《齊魯晚報》報道，家住濟南市天橋區的50歲市民李先生，近期在家中發現三、四十隻隱翅蟲。情急之下，他徒手捕捉並捏死蟲子，因未及時洗手，隨後又用手觸摸臉部和頸部，其接觸部位在3小時後迅速紅腫，還出現了小水疱，伴隨癢痛感。到醫院就診後，被診斷為隱翅蟲皮炎。服藥一周後，徵狀消退。

秋季雨後是隱翅蟲活躍的時期。濟南市皮膚病防治院皮膚科主任醫師王傳珍解釋，隱翅蟲的體色紅黑相間，本身不會主動叮咬人，但體內藏有強酸性毒液——毒隱翅蟲素，酸鹼值在1-2之間，酸度堪比硫酸，被稱為「飛行的硫酸」，「這是導致皮膚損傷的關鍵」。王傳珍稱，當隱翅蟲被拍死、碾碎或碾壓時，體內毒液會釋放，一旦接觸人體皮膚，就會引發急性炎症反應，出現線狀紅斑、膿疱，嚴重時還可能導致皮膚糜爛、潰瘍。

王醫生指出，最近一周，隱翅蟲皮炎患者明顯增多，僅在22日上午該院就接診了3宗，患者涵蓋兒童和成年人。據統計，近期醫院平均每天接診兩至三例隱翅蟲皮炎患者，部分患者徵狀較嚴重。專家提醒，發現蟲子時，可用膠帶或紙巾包住扔掉，避免接觸蟲體；若蟲子落在皮膚上，絕對不能拍打，要輕輕吹走或用軟物掃走。