廣中醫骨科主任遭患者刀刺重傷

綜合財新、中國新聞周刊等內媒昨日報道，事發9月22日上午於廣州中醫藥大學第一附屬醫院，骨傷中心主任王海彬當時在醫院，正為另一名患者換藥。行兇男子是王醫生多年前的膝關節手術患者，他持刀闖入後，直接刺向王海彬側胸，王倒地後，行兇男子又連補數刀。王海彬肺部、胃部等多處內臟出血，右手正中神經完全斷裂。知情者指出稱，經過醫院數小時搶救，王海彬暫時脫離生命危險。

持刀入院 反鎖房門行兇

澎湃新聞引述知情人士指出，患者持刀入院時，反鎖了房門對王醫生行兇。目前王被送到ICU，但由於多處重要臟器損傷嚴重，後續恢復情況或許不樂觀。

內地「醫鬧」傷人事件不時發生，不少公立醫院設置了入口安檢環節。該院醫護人員指出，雖然醫院正門有安檢，但很多側門和長廊可以進醫院。而患者曾住過院，熟悉院內環境。

廣州中醫藥大學第一附屬醫院是大型綜合性三甲醫院，1964年創建。王海彬現年55歲，從醫30年，是廣東省首名中醫骨科博士後，現為廣州中醫藥大學全國重點學科骨科實驗室主任。目前警方已經抓獲襲擊王海彬的兇手。廣中醫一附院和廣州警方尚未發布案情通告。