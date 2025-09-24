明報新聞網
性侵工傷事主 再披事發衣衫追薪 國內首例勝訴「化恥辱為戰袍」

【明報專訊】「遭受性侵跟你穿什麽衣服沒有關係。它在兩年前的今天見證了我遭受到的恥辱，今天我要再次穿上，它是我的戰袍」，天津市一間公司的女高層崔麗麗，前年出差期間遭同行的上司趁酒醉強姦。因遭性侵抑鬱成疾無法上班的她，經過漫長訴訟，最終獲認定為工傷，成為國內首宗職場性侵獲工傷認定案。案件昨在天津開庭，女事主身穿當日的衣服出庭。

綜合極目新聞等報道，昨日清晨，在天津市津南區法院門前，42歲的崔麗麗從包裏中取出一套疊得整齊的米色西裝套裝和黑色高跟鞋。這套兩年前沾過酒漬的衣物，見證過她最黑暗的時刻——時任天津德科智控公司銷售總監、原本年薪過百萬的她，在2023年9月22日到杭州出差期間在商務宴請時醉酒，遭公司總經理王豪性侵。

此次法院審理其與前公司德科智控的勞動爭議，她要求賠償停工留薪期工資等費用約200萬元（人民幣，下同）。在昨日受害兩周年的日子，崔麗麗穿着被侵害時的衣服。她在走進法庭前受訪稱，當日從房間出來，自己光着腳，鞋都沒來得及穿，落在酒店。「後來酒店工作人員把鞋子寄回來，我一次也沒有穿過。今天，要讓它和我一起共同見證，我如何捍衛自己的尊嚴和權益」。

網民稱讚 盡顯女性對抗不公

2024年4月，法院判決王豪犯強姦罪，服刑4年，賠償崔麗麗3000元。被侵害後，崔患上了創傷後應激障礙（PTSD），出現做噩夢、記憶力衰退等症狀，無法正常上班。而她所在的公司以「曠工」「嚴重違反公司制度」為由，要與她解除勞動合約。崔麗麗之後向當地人社局，申請工傷認定。崔麗麗的創傷後遺症終被認定為工傷，成為內地首例「職場性侵致精神創傷獲工傷認定案」。此前，勞動仲裁裁定公司補付崔麗麗工資等報酬113萬元，但崔僅收到2萬元。她認為判決對工傷停工留薪期工資等計算有誤，故提起此次訴訟。

崔麗麗昨日的行為備受網民稱讚。「這份堅定無畏，盡顯女性對抗不公的強大力量」、「她告訴了所有受到傷害女性，被傷害不是你的錯」。不過亦有網民指出，罪犯是王豪，不應該把鏡頭推向受害者。「為什麽要用受害者的名字命名這個案件？不應該把施暴者的名字放出來嗎？」昨日中午，庭審結束後，崔麗麗和丈夫走出法庭。崔稱，案件當庭未進行宣判。

