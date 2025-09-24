明報新聞網
中國

中國要聞

波音對華大單談判 美使：處最後階段

【明報專訊】美國駐華大使龐德偉（David Perdue）稱，美國與中國就美國波音公司巨額飛機訂單的談判正處最後階段。

美國民主黨籍眾議院軍事委員會資深議員史密斯（Adam Smith）率領國會代表團本周訪華，昨日在北京舉行新聞發布會。據彭博社報道，龐德偉昨在北京與到訪的美國國會議員代表團出席吹風會時，作上述表態，他雖然未透露潛在訂單規模細節，但稱有關協議將很快敲定。

龐德偉說：「這是一筆巨額訂單，對總統（特朗普）來說非常重要。對波音來說也非常重要。我認為這對中國來說一樣非常重要……我認為，談判已經進入最後幾天，最後幾周，我們希望最終能夠達成。」龐德偉透露，他上周參觀波音位於天津的工廠。

美國會訪團代表：稀土問題未解

彭博社上月報道，波音致力與中國達成一項出售多達500架飛機的協議，此舉將結束自2017年特朗普訪華以來銷售的持續低迷。

另外，美國國會訪華代表團團長在與中國官員會晤後表示，中美間就北京控制稀土供應的爭端尚未解決，顯示雙邊關係仍存在一個關鍵摩擦因素。史密斯在發布會稱，稀土問題仍面臨持續挑戰。史密斯說，「我認為我們還沒有解決稀土問題」，但他沒有具體說明癥結所在。「我認為這個問題還須進一步解決。」

中國海關總署上周六（20日）公布數據，中國對美出口稀土磁鐵在8月份按年減11.8%、按月減4.7%至590噸。總出口量則為1月以來最高水平。



