中國

中國要聞

「中歐班列」波蘭遇堵 義烏急轉海運

【明報專訊】波蘭因應「西部-2025」聯合演習關閉所有與白俄羅斯接壤的邊境口岸，致使承載90%中歐鐵路貨運的中歐班列陷入停擺。面對一年最關鍵的備貨旺季，浙江義烏外貿人士表示，更多貨物被迫提早出貨轉向海運，運輸時間將延長40天，季節產品銷售可能會受影響。

儘管「西部-2025」軍演上周二（16日）已結束，但波蘭仍宣布全部波白邊境口岸將無限期維持關閉，直至「波蘭公民安全得到充分保障」。根據歐洲鐵路貨運協會估算，目前85%至90%中歐班列需經波蘭入境歐盟，意味着約300列滿載貨物的列車滯留白俄。

據白俄羅斯總統府網站消息，白俄羅斯總統盧卡申科周一（22日）與中國高級官員會談討論相關問題。盧卡申科認為，波蘭近期舉動對中國不友好，屬政治行為，但他相信「中國可以輕鬆應對這個問題」。他強調，此事與白俄羅斯無關。

商家料衝擊季節產品

中歐班列中斷，逼使更多貨物轉向海運。第一財經引述義烏帽業外貿人陳鑫平表示，「我們新裝貨櫃已經決定走海運了」。他表示，貨櫃從中歐班列改成海運，運輸時間將延長約40天，「季節性的產品可能會影響銷售」。通過航空運輸可趕及時效，但其利潤無法支撐高昂運輸成本。

「聖誕季的商品這個時間段已經影響不到了。」義烏市聖誕行業協會負責人蔣江平說，為確保季節剛需貨品及時上架，今年全球客商落訂與外貿企業交貨時間都提前。與此同時，因貨值較低，聖誕季貨物走海運居多。

相關字詞﹕波白邊境口岸 義烏 海運 貨運 波蘭 中歐班列

