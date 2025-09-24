暖化改全球格局 北極成戰略要地

專家稱華開通航線冀累積經驗

《金融時報》報道稱，中國目前主要看重經濟利益。《環球時報》引述復旦大學中歐關係研究中心主任簡軍波表示，中歐北極快航相較中歐班列，除了提高效率，還能避開目前歐洲地緣政治衝突帶來的不便。波蘭近日以白俄羅斯無人機入侵為由關閉所有波白邊境口岸，連帶中歐班列陷入癱瘓。簡認為，中歐北極快航在新航路開發領域積累寶貴經驗，也是中國為國際社會貢獻的重要公共產品，未來可邀請日本、韓國等亞洲國家參與合作。亨帕特認為，中國開通北極航線看重長遠積累經驗而非短期盈利。

據美國情報分析機構Strider Technologies統計，在北極圈從事相關業務的中資企業數量近年急增。清潔北極聯盟（Clean Arctic Alliance）顧問鄧布利表示，日益繁忙的航線會衝擊北極生態，學者與環保團體正推動國際海事組織制定更嚴格標準。