中國

中國要聞

暖化改全球格局 北極成戰略要地

【明報專訊】政治新聞網站Politico引述美國華盛頓智庫「北極研究所」創辦人亨帕特稱，北極圈是首個受氣候變化影響發生地緣政治格局變化的地方，且變化速度快過所有人預想。《金融時報》引述匿名英國情報官員稱，北極東北航道是「21世紀的蘇伊士運河」，未來可能是衝突多發地；丹麥情報官員認為，中國在北極擁有長期軍事戰略利益，可能嘗試在該地區建立存在。

專家稱華開通航線冀累積經驗

《金融時報》報道稱，中國目前主要看重經濟利益。《環球時報》引述復旦大學中歐關係研究中心主任簡軍波表示，中歐北極快航相較中歐班列，除了提高效率，還能避開目前歐洲地緣政治衝突帶來的不便。波蘭近日以白俄羅斯無人機入侵為由關閉所有波白邊境口岸，連帶中歐班列陷入癱瘓。簡認為，中歐北極快航在新航路開發領域積累寶貴經驗，也是中國為國際社會貢獻的重要公共產品，未來可邀請日本、韓國等亞洲國家參與合作。亨帕特認為，中國開通北極航線看重長遠積累經驗而非短期盈利。

據美國情報分析機構Strider Technologies統計，在北極圈從事相關業務的中資企業數量近年急增。清潔北極聯盟（Clean Arctic Alliance）顧問鄧布利表示，日益繁忙的航線會衝擊北極生態，學者與環保團體正推動國際海事組織制定更嚴格標準。

相關字詞﹕氣候變化 中俄關係 北極圈

