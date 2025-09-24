明報新聞網
中國

中國要聞

中歐北極快運啟航 全球首條 寧波18天抵英 「冰上絲路」構想落地

【明報專訊】全球首條「中歐北極快航」貨櫃航線昨日（23日）通航。「中歐北極快航」橫跨北冰洋，從寧波舟山港至英國菲力斯杜港（Felixstowe）預計需時18天，較去年開通的寧波舟山港至德國威廉港「中歐快航」再快8天，標誌着國家主席習近平2017年訪俄時提出「冰上絲綢之路」構想投入實質運營。

綜合央視新聞、《浙江日報》《福州日報》等報道，海杰航運旗下「伊斯坦布爾橋」貨輪昨天凌晨4時30分左右從寧波舟山港北侖港區啟程，裝載鋰電池、化工產品等貨物，沿北極東北航道（又稱北海航道），將在18天後直達英國最大貨櫃港口菲力斯杜港，成為首班負責「中歐北極快航」的貨輪。「中歐北極快航」覆蓋遼寧大連、山東青島、福建福州、福建廈門、上海、浙江寧波、英國菲力斯杜、荷蘭鹿特丹、德國漢堡，以及波蘭格但斯克。

暫夏季限定 爭全年通航

該航線為季節性航道，一般在每年6月中旬至10月末通航，預計全年可往返16趟。海杰航運明年將提供夏季固定航班，爭取全年通航。

據法國海運諮詢機構Alphaliner統計，海杰航運的冰區加強型貨輪運力約1.7萬標準貨櫃，其中「伊斯坦布爾橋」貨輪配備專業破冰設備，已在2023年與俄羅斯破冰船完成過冰區航行。「中歐北極快航」開通，也意味着吞吐量全球第一的寧波舟山港貫通全球主要通航大洋。

學者：保運輸自主安全

央視報道形容，「中歐北極快航」是一帶一路倡議下「中歐北極快航」建設重要實踐成果，將為中國高端製造、跨境電商、新能源等產業，提供更快捷、低碳的國際物流選擇。復旦大學經濟學院教授、中國國際貿易研究會副會長李志遠表示，多元的中歐貿易渠道保障中國運輸自主與安全，在當前動盪的國際貿易體系中增強外貿企業韌性，重塑全球貿易格局。

業界：避旺季擁堵搶商機

「中歐北極快航」較傳統蘇伊士航線縮短逾20天，福州外輪代理公司業務經理肖斌表示，航線能讓中國企業的聖誕商品提前搶佔歐洲市場，避開旺季物流擁堵。海杰航運香港分公司首席運營官李曉斌表示，首航艙位全部訂罄。「伊斯坦布爾橋」從福州裝載寧德時代新能源鋰電池、萬華化學化工產品等貨物，從寧波裝載超過1000個貨櫃。

習近平2017年7月在莫斯科提出中俄要展開北極航道合作，共同營造「冰上絲綢之路」；俄羅斯總統普京同年12月邀請中國參與建設北極交通走廊。俄羅斯邀請與中國合作共建的東北航道西起西北歐北部海域，東到符拉迪沃斯托克（海參崴），途經巴倫支海、喀拉海、拉普捷夫海、新西伯利亞海與白令海峽，是連接東北亞與西歐最短海上航線。

相關字詞﹕航運 一帶一路倡議 冰上絲綢之路

