中國

中國新聞

內蒙古錫林浩特採男居民血樣 錄入DNA數據庫

【明報專訊】內蒙古自治區錫林浩特市公安局20日發布通告，為進一步夯實公安基礎工作，完善該市居民基礎信息庫數據，健全居民個人信息管理，提升重大風險防範與應對能力，精準落實相關工作舉措，根據上級部門統一部署，錫林浩特市公安局各派出所將開展男性居民血樣集中採集工作。

官方稱採樣是為完善公民身分信息

澎湃新聞報道，根據通告，採集時間從今年9月5日起，採集對象為錫林浩特市轄區內男性居民，採集地點在居民戶籍所在地派出所。本次血樣採集的作用是完善公民身分信息，直接關聯到個人身分證、護照等證件的辦理。並且對於防範老人兒童走失、人員身份信息確認等方面，具有重大作用。

通告要求男性居民積極支持配合此項工作，攜帶本人有效身份證件（身分證、戶口本等）前往指定採集點完成信息登記與血樣採集。通告並稱，採集過程嚴格遵循相關規範，居民個人信息及生物樣本將依法嚴格保密，確保信息安全。此項工作功在當代、利在千秋，望全體市民理解支持，共同推動工作順利開展。

對於錫林浩特市公安局的通告，有內地網民表示不解，亦有網民質疑「數據信息如果泄露了怎麼辦？」有網民更指出，「這種採集應以自願為前提吧。」目前中國尚未制定普遍性的法律或政策要求所有男性都必須採血入庫。

錫林浩特市位於內蒙古自治區中部，是錫林郭勒盟府所在地，是全盟政治、經濟、文化、教育和交通中心。2024年末，全市常住人口35.45萬人，其中男性人口18.33萬人。錫林浩特市曾榮獲中國優秀旅遊城市、全區首屆法治政府建設示範市等稱號。

相關字詞﹕老人兒童走失 公安局 血樣集中採集 內蒙古自治區錫林浩特市

