《我的阿勒泰》作者發文斥煙花秀 「打藝術名義傷害大地」

李娟在題為《氣得編不出標題》的文章中表示，她非常關注升龍煙花秀事件。她說在約七、八年前被問起過對於蔡國強的煙花裝置藝術的看法，她當時回答說對於所有刻意追求效果，追求規模的藝術創作，都應該保持警惕。

對於「煙花秀是大地藝術的一種」的說法，李娟感到更加憤怒，她說憤怒是為所有「傲慢的，貪婪的，打着大地藝術的名義傷害大地的創作行為」。李娟表示，真正的藝術家們，耗盡心血卻最終不曾在大地上留下任何痕跡。真正偉大的作品，只是經過大地，從不曾改變過大地。「不知再說些什麼。強烈譴責，不勝痛心。」

這場煙花秀引起爭議的核心在於它對高原生態的影響。蔡國強以拿手的「白天焰火」形式，通過火藥爆破在山脊點燃三幕煙花，形成「升龍」動態景觀，象征東方龍文化中的「吉祥」與「生生不息」精神。蔡國強當時介紹稱，「3000米的彩龍從天而降，再蜿蜒到水邊，沿着雪山融水的小溪向遠方奔去」。

李娟生於新疆生產建設兵團。其散文《繁盛》被列為2024年香港中學文憑試中文科卷一的白話文閱讀篇章，散文集《我的阿勒泰》改編的同名迷你劇去年5月上映，受到廣泛好評。