中國

中國新聞

《我的阿勒泰》作者發文斥煙花秀 「打藝術名義傷害大地」

【明報專訊】戶外運動品牌始祖鳥和藝術家蔡國強的一場喜馬拉雅山脈煙花秀引發廣泛質疑，以描繪新疆阿勒泰風土人情成名的作家李娟（小圖）周一（22日）凌晨在個人微信公號發文表示「強烈譴責，不勝痛心」。

李娟在題為《氣得編不出標題》的文章中表示，她非常關注升龍煙花秀事件。她說在約七、八年前被問起過對於蔡國強的煙花裝置藝術的看法，她當時回答說對於所有刻意追求效果，追求規模的藝術創作，都應該保持警惕。

對於「煙花秀是大地藝術的一種」的說法，李娟感到更加憤怒，她說憤怒是為所有「傲慢的，貪婪的，打着大地藝術的名義傷害大地的創作行為」。李娟表示，真正的藝術家們，耗盡心血卻最終不曾在大地上留下任何痕跡。真正偉大的作品，只是經過大地，從不曾改變過大地。「不知再說些什麼。強烈譴責，不勝痛心。」

這場煙花秀引起爭議的核心在於它對高原生態的影響。蔡國強以拿手的「白天焰火」形式，通過火藥爆破在山脊點燃三幕煙花，形成「升龍」動態景觀，象征東方龍文化中的「吉祥」與「生生不息」精神。蔡國強當時介紹稱，「3000米的彩龍從天而降，再蜿蜒到水邊，沿着雪山融水的小溪向遠方奔去」。

李娟生於新疆生產建設兵團。其散文《繁盛》被列為2024年香港中學文憑試中文科卷一的白話文閱讀篇章，散文集《我的阿勒泰》改編的同名迷你劇去年5月上映，受到廣泛好評。

相關字詞﹕蔡國強 始祖鳥 喜馬拉雅山脈煙花秀 《我的阿勒泰》 李娟

