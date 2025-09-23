明報新聞網
中國

中國新聞

央視：煙花騷燃千盆近水源 藏民環保專家撿垃圾 網曝附近曾綵排

【明報專訊】知名戶外品牌始祖鳥聯手藝術家蔡國強在喜馬拉雅山「炸山」放煙花涉嫌破壞環境事件持續發酵。西藏自治區政府昨日決定，派出三級調查組到現場核實及調查評估。有環保專家正在清理現場的紫銅、塑料桶等遺留垃圾。央視派出記者赴現場，得知當天共燃放煙花1050盆，距離最近水體僅約30米。

燃放地距最近小溪僅30米

央視記者昨在現場報道，煙花秀已過去3天，還能看到留下的痕迹，有人員正撿拾遺留垃圾。據了解，藝術煙花活動燃放時間52秒，共燃放煙花1050盆，採取鋼筋扦插固定方式懸掛和煙花箱方式燃放。活動地點所在地的山體海拔4500米，植被以高山草甸為主，雖然不涉及自然保護區、風景名勝區等自然保護地和生態保護紅線，但距離最近水體約30米，距離最近的冰川約6公里。

始祖鳥、蔡國強團隊此前的聲明都提到，煙花材料可降解，也會派人去修復土壤。西藏生態環境廳生態環境監測中心專家張惠芳直指該項目沒有做法定環境評估，就是違規；而且在低溫低氧的高原極端環境下，材料降解速率會顯著減緩，而主辦方迄今未能提供任何在極端高海拔環境下進行的降解測試數據或科研報告。張對《科技日報》指出，而所謂的生態修復措施，若未經過嚴格科學論證，貿然行動可能造成二次破壞。

昨日在現場負責修復的環保專家對《新京報》表示，煙花燃放確實對當地生態造成了影響，不過，初步判斷遭到破壞面積不大，他們正在清理現場的紫銅、塑料桶等，同時對生態進行修復。

西藏生態環境廳工作人員昨表示，當天上午，自治區就此事開了專題會議，第一時間會派工作組到現場，到時候會形成一個三級政府的調查組，全部工作開展完後，會有一個通報。引發爭議的煙花騷19日傍晚在日喀則市江孜縣熱龍鄉（海拔5500米）舉行，通過火藥進行3次大規模爆破，在山脊點燃三幕煙花，形成3000米「升龍」動態景觀。雖然該項目聲稱「致敬自然」，但網民直指是「致敬」恐龍後裔始祖鳥。

自治局開專題會成立調查組徹查

昨日，「始祖鳥上個月就做了炸山測試」登上熱搜榜，一張疑似《升龍》煙花騷8月份綵排的圖片廣為流傳，圖中的煙花無論顏色還是形態，都與蔡國強《升龍》項目一致。「上游新聞」報道，該圖片顯示的拍攝地在鄰近江孜縣的浪卡子縣。當地公安、環保、應急三部門回應，未收到過任何煙花燃放活動的報備，該縣也從未進行過《升龍》煙花綵排。

針對事件，中國廣告協會昨在官網發文章，呼籲行業以此為戒，「堅守道德、生態與社會價值底線」。文章直言有關戶外運動品牌的煙花騷，最終落得「適得其反」的結果，這一事件深刻印證了一個道理：營銷創意若脫離對生態、道德、政策的基本敬畏，越過原則界限，不僅無法實現品牌增值，反而會讓品牌陷入輿論泥沼，得不償失。中國小動物保護協會亦撰文稱，對此次事件可能給當地動物帶來的影響深感憂慮。強調藝術創作與商業實踐的價值，絕不應建立在驚擾生靈、破壞生態的代價之上。

相關字詞﹕環保 蔡國強 西藏 煙花 始祖鳥

