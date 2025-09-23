雙城論壇突延期 台兩黨互諉責任 陸委會稱「意外且遺憾」 陸學者：兩岸關係愈來愈艱困

台北：合作備忘未完全確定

台北市副市長林奕華說明雙城論壇不在9月舉辦，目前進度是本次論壇要簽訂的兩個合作備忘錄（MOU）相關內容上都沒有很完全確定，決定「急事緩辦」，避免流於形式主義或僅為辦而辦，形容「兩岸關係越是艱困時，交流越需穩健與周全」。台北市府表示，後續確定的活動日期及相關資訊，市府將待各項條件俱備、水到渠成，再行公告；並表示，去年是上海來台北參加雙城論壇也是緩辦至12月。

台灣媒體先前報道台北市長蔣萬安將於9月25日率團出訪上海3天，蔣萬安日前受訪未直接證實，僅表示「已送件給中央審查」。對於傳媒追問陸委會在事件中的角色，林奕華說明，陸委會只是要求補充講者、分論壇細節、行程安排、會見到的大陸方面官員，「但這倒是跟平常要求都是一樣的」。

陸委會：原定今早發許可

陸委會副主委梁文傑出面受訪回應，台北市府提出的兩份MOU牽涉到的部會很多，例如水資源合作的MOU牽涉到水利署、國土管理署、環境部，但上周五大家已初步都達成共識，移民署本來今天早上就要核發許可證。

「上報」報道，雙城論壇延期的原因是整體行政流程遲未完成。「動物園合作計劃」是本次論壇重點之一，該計劃去年雙城論壇即簽署MOU，擬透過動物交換推動長期保育合作。知情人士表示，雙方原已準備妥當，上海方面完成小貓熊的檢疫程序，台北市府也挑選好小企鵝、拍攝宣傳影片、場地佈置、甚至連名字都取好了，原計劃在論壇上對外宣布。但台灣方面在防疫、海關與檢疫流程接連卡關，成為論壇延期的關鍵障礙。

藍營批指台當局「卡關」

國民黨北市議員柳采葳批評陸委會刻意卡關雙城論壇、又裝無辜，這種作法就是大家最討厭的心機重又愛裝無辜的「綠茶」。民進黨立委吳思瑤說，審查需合理時間，台北市府卻壓線送件，「自己撤案卻嫁禍中央」，政治操作斧鑿斑斑。

國民黨主席參選人、前台北市長郝龍斌強調，自己一手促成雙城論壇，希望民進黨政府不要破壞目前唯一的官方溝通渠道。《聯合報》引述北京聯合大學台灣研究院院長李振廣說，相信陸方已做好充分準備，只要台北市政府能來，因此責任不在陸方，而在「台灣當局」，這也說明「兩岸關係的確愈來愈艱困」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676