明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

台灣高鐵今起寧靜化 育兒家長壓力大

【明報專訊】台灣高鐵今天（9月22日）起正式實施「寧靜車廂」制度，電子設備提示須設靜音，看影片或聽音樂、打遊戲要全程佩戴耳機，通話要到車廂玄關處（車廂與車廂之間），車內交談亦要輕聲細語。乘客若違規不聽勸告，可被拒載。有關規定連日引起討論，許多市民表示贊同，有立委呼籲台鐵也跟進，亦有新手家長擔憂攜兒童搭車壓力大。大陸高鐵已實行「靜音車廂」近5年，本報記者近日專程前往體驗。

陸高鐵指定車廂「靜音」

在中國鐵路12306購票App上買票的時候，設有「靜音車廂」的列車會在列車序號右上角標有「靜」的黃色標誌，在選擇座位時可以選擇「請優先為我分配『靜音車廂』車廂席位」，若該車廂有餘票，就可以買到「靜音車廂」的車票，價格與其他同等車廂一樣。

大陸高鐵去年拓展至92列動車組列車提供「靜音車廂」服務，包括4列內地與香港間開行的跨境高鐵列車。與台灣高鐵全部車廂「寧靜」不同，大陸高鐵設置指定車廂「靜音」。

多處現「靜」 無隔音設備

乘客年輕 廣播聲量低

進入「靜音車廂」內，發現和其他普通車廂並無區別。目前靜音車廂一般設置在二等座，除了車廂內各處張貼或懸掛「靜」的標誌，車內裝潢與普通二等座車廂一致，沒有隔音設備。記者發現，「靜音車廂」的乘客普遍較年輕，大家也很安靜，很多人在睡覺或用電腦工作，也有人戴耳機看短片，廣播聲量也比正常車廂低一半以上。

不過也有人表示，搭「靜音車廂」就像開盲盒，試過有人開擴音看影片，也有情侶吵架。但列車服務員會經常巡視，提醒乘客降低聲量。特別的是，負責推銷商品的服務員，準備了耳機、止鼾器等「靜音」商品給乘客選購。

根據「中國鐵路」的規定，在「靜音車廂」使用電子設備時要戴耳機或關閉擴音功能，將手機調至靜音或震動狀態，接打電話或相互交談要離開「靜音車廂」，不建議攜嬰幼兒乘車的旅客選購「靜音車廂」。

攜帶幼童出行這一點，一直是引致車廂乘客對立的熱門問題。這次台灣高鐵的新政策，亦掀起台灣公共運輸的「育兒友善缺口」討論。

台憂助長不友善兒童文化

雖然台灣高鐵強調，新政策對嬰幼兒或病患等情况採彈性處理，將主動安撫或提供協助，不會拒載。但在近期討論聲中，許多年輕父母表示「壓力山大」，擔心「寧靜車廂」實施後，乘客對聲音會更敏感，孩子到時候哭鬧會更容易迎來異樣眼光和質疑。

關注兒童安全領域的台北靖娟文教基金會執行長許雅荏強調，台灣正面臨少子化危機，沒有育兒經驗的人增加，社會對孩子耐受度下降，容易助長「不友善兒童文化」風氣，加劇大眾降低生育願望，形成惡性循環，政府、公營企業應帶頭考量兒童需求。台灣立委林月琴認為，高鐵在推動政策前，應規劃多元的車廂分區。借鏡日本新幹線的經驗，明確規劃「親子車廂」或「家庭友善空間」，再推動「寧靜車廂」，讓乘客有多元選擇。

明報記者

相關字詞﹕台灣高鐵 少子化 靜音車廂 高鐵

上 / 下一篇新聞