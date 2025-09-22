台灣高鐵今起寧靜化 育兒家長壓力大

陸高鐵指定車廂「靜音」

在中國鐵路12306購票App上買票的時候，設有「靜音車廂」的列車會在列車序號右上角標有「靜」的黃色標誌，在選擇座位時可以選擇「請優先為我分配『靜音車廂』車廂席位」，若該車廂有餘票，就可以買到「靜音車廂」的車票，價格與其他同等車廂一樣。

大陸高鐵去年拓展至92列動車組列車提供「靜音車廂」服務，包括4列內地與香港間開行的跨境高鐵列車。與台灣高鐵全部車廂「寧靜」不同，大陸高鐵設置指定車廂「靜音」。

多處現「靜」 無隔音設備

乘客年輕 廣播聲量低

進入「靜音車廂」內，發現和其他普通車廂並無區別。目前靜音車廂一般設置在二等座，除了車廂內各處張貼或懸掛「靜」的標誌，車內裝潢與普通二等座車廂一致，沒有隔音設備。記者發現，「靜音車廂」的乘客普遍較年輕，大家也很安靜，很多人在睡覺或用電腦工作，也有人戴耳機看短片，廣播聲量也比正常車廂低一半以上。

不過也有人表示，搭「靜音車廂」就像開盲盒，試過有人開擴音看影片，也有情侶吵架。但列車服務員會經常巡視，提醒乘客降低聲量。特別的是，負責推銷商品的服務員，準備了耳機、止鼾器等「靜音」商品給乘客選購。

根據「中國鐵路」的規定，在「靜音車廂」使用電子設備時要戴耳機或關閉擴音功能，將手機調至靜音或震動狀態，接打電話或相互交談要離開「靜音車廂」，不建議攜嬰幼兒乘車的旅客選購「靜音車廂」。

攜帶幼童出行這一點，一直是引致車廂乘客對立的熱門問題。這次台灣高鐵的新政策，亦掀起台灣公共運輸的「育兒友善缺口」討論。

台憂助長不友善兒童文化

雖然台灣高鐵強調，新政策對嬰幼兒或病患等情况採彈性處理，將主動安撫或提供協助，不會拒載。但在近期討論聲中，許多年輕父母表示「壓力山大」，擔心「寧靜車廂」實施後，乘客對聲音會更敏感，孩子到時候哭鬧會更容易迎來異樣眼光和質疑。

關注兒童安全領域的台北靖娟文教基金會執行長許雅荏強調，台灣正面臨少子化危機，沒有育兒經驗的人增加，社會對孩子耐受度下降，容易助長「不友善兒童文化」風氣，加劇大眾降低生育願望，形成惡性循環，政府、公營企業應帶頭考量兒童需求。台灣立委林月琴認為，高鐵在推動政策前，應規劃多元的車廂分區。借鏡日本新幹線的經驗，明確規劃「親子車廂」或「家庭友善空間」，再推動「寧靜車廂」，讓乘客有多元選擇。

明報記者