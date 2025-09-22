中美將簽TikTok協議 白宮：演算法由美控制

7董事席6美國人 數據存甲骨文

美國「霍士新聞」（Fox News）周日播出對萊維特的採訪。萊維特透露，根據達成的協議，TikTok的美國業務將由美國人擁有多數股權和控制權，7個董事會席位中將有6個由美國人出任。她指出，最終協議將在未來數日簽署。

萊維特又表示，美國軟件公司甲骨文（Oracle）將會負責應用程式的數據和安全，演算法也會由美國控制，所有美國用戶數據都要儲存在甲骨文負責營運的雲端設施。

此前，彭博社和路透社引述消息人士報道，依據協議將創建TikTok的美國版，甲骨文、創投公司Andreessen和私募股權投資公司銀湖都將持有新合資公司股份，字節跳動在新公司持股比例將降至不足兩成。

另邊廂，《人民日報》昨刊評論文章稱，在TikTok問題上，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。

文章表示，中方始終強調，對話磋商是有原則的，合作的氛圍需要共同營造與維護。中國的發展權利不容損害，維護自身正當權益的決心堅定不移，任何通過施壓迫使中國做出原則性讓步的想法，都是不切實際的。美方應取消單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方來之不易的磋商成果。